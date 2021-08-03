برايس ووتر هاوس: دبي تقود مؤشر الثقة بالمنطقة

المصدر: (دبي ـ البيان)

تواصلت مؤشرات التعافي الاقتصادي في دبي، مع امتدادها إلى كل القطاعات الرئيسية، التي تشكل المحركات الرئيسية للنمو في الإمارة، ما يعزز دورها المحوري في قيادة التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة، وأكدت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الدولية للاستشارات أن دبي باتت تقود مؤشر الثقة للمنطقة ككل.

وأوضحت الشركة في تقرير لها أن سوق العقارات في دبي يشهد حالياً أطول سلسلة من الارتفاعات المستديمة في أسعارها منذ عام 2014، ومن المتوقع أن يسهم «إكسبو 2020 دبي» في تعزيز الثقة، التي اكتسبها سوق العقارات بالإمارة بعد أدائه الرائع خلال الأشهر الماضية، وأكدت الشركة أن الثقة التي يشهدها القطاع العقاري بدبي حالياً ينعكس بالإيجاب على سوق العقارات في المنطقة إجمالاً، حيث باتت دبي تقود مؤشر الثقة للمنطقة ككل.

وتؤكد أحدث الأرقام أن اقتصاد دبي في طريقه إلى درب النمو القوي، حيث حققت تراخيص الأعمال منذ بداية العام زيادة نسبتها 77%، ونمت تراخيص الأنشطة السياحة 147%، وقطاع الذهب 102% وقطاع النقل والشحن والتخزين 105%، بينما سجل القطاع العقاري معدلات نمو قياسية.

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