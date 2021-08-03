«بي دبليو سي»: «إكسبو» يدعم انتعاش عقارات دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

توقعت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي» البريطانية للخدمات المهنية، أن يعزز «إكسبو 2020 دبي»، الثقة التي اكتسبتها سوق العقارات في دبي، بعد أدائها الرائع خلال الأشهر الماضية. ووفقاً لإصدار النصف الثاني من 2021، من سلسلة تقارير «مرصد اقتصاد الشرق الأوسط»، التي تُصدرها «بي دبليو سي»، تشهد سوق العقارات بدبي حالياً، أطول سلسلة من الارتفاعات المستدامة في أسعارها منذ عام 2014. ومن المتوقع أن يؤدي «إكسبو 2020 دبي»، إلى المزيد من الارتفاع في الأسعار.

وذكرت الشركة أن الثقة التي تشهدها سوق العقارات بدبي حالياً، تنعكس بالإيجاب على سوق العقارات في الخليج إجمالاً، وذلك باعتبار أن دبي هي مؤشر الثقة للمنطقة ككل. وأوضح أن هذه الثقة، انعكست أيضاً في أداء الشركات العقارية المُدرجة في بورصة دبي، ومنها «إعمار العقارية»، والتي ارتفع سعر سهمها في منتصف يونيو الماضي، بما يقرب من ضِعف قيمته، بالمقارنة مع قيمته في مارس الماضي. وتوقعت أن تحقق الإمارات نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام بنسبة 3.1 %.

وعلى صعيد متصل، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 182 مبايعة بـ 438.8 مليون درهم منها 3 مبايعات للأراضي بـ 23.42 مليون درهم و179 مبايعة للشقق والفلل بـ415.39 مليون درهم.

وسجلت الرهون 1.8 مليار درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 1.29 مليار درهم و59 رهن فلل وشقق بقيمة 505.99 ملايين درهم وكان أهمها في منطقة نخلة جميرا بـ 923 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 3 هبات بمليوني درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 17 مليون درهم في جميرا الأولى، وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بـ 21 مليون درهم في منطقة برج خليفة كأهم المبايعات.

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