فعاليات اقتصادية تشيد بقرار خفض وإلغاء رسوم حكومية بدبي

المصدر: دبي - البيان

أشادت فعاليات اقتصادية بقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن تخفيض وإلغاء بعض الرسوم والبدلات المالية في دبي لـ 88 خدمة حكومية، مؤكدين أن القرارات تُجسد رؤية إمارة دبي وحرص قيادتها الرشيدة على دعم قدرات قطاعات الأعمال حاضراً ومستقبلاً، ورفع تنافسية الإمارة إلى مستويات غير مسبوقة خصوصاً مع اقتراب انطلاق إكسبو 2020 دبي، والتي من شأنها تشجيع حركة الأعمال وتوفير المناخ الذي يشجع المستثمرين ويعزز من سهولة أداء الأعمال، ويشكل دعماً كبيراً للاستقرار الاقتصادي.

وقالوا إن القرار يسهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويحفز فئة الشباب ورواد الأعمال على الاستفادة من المزايا والمقومات التي توفرها الدولة لإطلاق مشاريعهم الخاصة في مختلف القطاعات المهمة لا سيما التكنولوجيا، كما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة ومقصداً لرواد الأعمال للاستثمار في مشاريع ابتكارية جديدة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز