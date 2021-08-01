الإمارات أفضل بلد للمقيمين في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - سيد صالح

اختارت منصة «موني إنترناشيونال» البريطانية، الإمارات، في المركز الأول على قائمة أفضل بلد للمقيمين في منطقة الشرق الأوسط. وذكر تقرير للمنصة، تحت عنوان «أفضل 10 بلدان في الشرق الأوسط للمقيمين»، أن صدارة الدولة جاءت لعدة أسباب، من أبرزها أن العاملين فيها، لا يسددون ضرائب عن أجورهم، الأمر الذي يجعل المعيشة في متناول أيدي غالبية الأجانب، على الرغم من ارتفاع مستواها. وأضاف أن كُلفة المعيشة في الإمارات، أرخص في المتوسط من نظيرتها في المملكة المتحدة بنسبة 17%.

وأوضح أن دبي تحديداً، باعتبارها أكثر مدينة في الإمارات استقطاباً للأجانب، تتميز بسهولة الترابط الاجتماعي بين سكانها المنتمين إلى جنسيات مختلفة، كما تتسم بمشهد اجتماعي رائع، تسوده بيئة عامة ذات طراز عالمي، بعناصرها الفخمة، من مراكز للتسوق، ووسائل للراحة والرفاهية، مع وجود بيئة آمنة. وتضمنت قائمة الدول العشر، الكويت، قطر، تركيا، البحرين، عُمَان، السعودية، الأردن، اليمن، وأرمينيا، والتي جاءت في المراكز من الثاني إلى العاشر، على التوالي.

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