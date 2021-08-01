الإمارات أفضل بلد للمقيمين في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- سيد صالح

اختارت منصة «موني إنترناشيونال» البريطانية، الإمارات، في المركز الأول على قائمة أفضل بلد للمقيمين في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر تقرير للمنصة، أن الإمارات تحتل صدارة المنطقة، كأفضل بلد للمقيمين، لعدة أسباب، من أبرزها أن العاملين لا يسددون ضرائب عن أجورهم، الأمر الذي يجعل المعيشة في متناول أيدي غالبية الأجانب، على الرغم من ارتفاع مستواها.

وأضاف أن كُلفة المعيشة أرخص في المتوسط من نظيرتها في المملكة المتحدة بنسبة 17 %.

وأوضح أن دبي تتميز بسهولة الترابط الاجتماعي بين سكانها المنتمين إلى جنسيات مختلفة، ذلك أن غالبية الوافدين والمواطنين في دبي، يتحدثون اللغة الإنجليزية على نحو متميز. وذكر أن دبي تتسم بمشهد اجتماعي رائع، تسوده بيئة عامة ذات طراز عالمي، بعناصرها الفخمة، من مراكز للتسوق، مطاعم ووسائل للراحة والرفاهية، مع وجود بيئة آمنة، ومدارس دولية، والعديد من المتنزهات الصديقة للعائلة. وتضمنت قائمة الدول العشر، الكويت، قطر، تركيا، البحرين، سلطنة عُمَان، السعودية، الأردن، اليمن وأرمينيا.

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