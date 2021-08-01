أداء استثنائي لـ«دافزا» في النصف الأول

المصدر: (دبي - البيان)

سجلّت المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» أداءً قياسياً خلال النصف الأول من 2021، حيث ارتفعت إيرادات المبيعات الجديدة 8.3 % ونمت الزيادات في المساحات التأجيرية 24 % وقفز عدد الشركات المسجلة 88.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.

ونجحت «دافزا» في تسجيل زيادة 23.5 % في الشركات المتعددة الجنسية و96.4 % في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة وبلغت قيمة تجارة المنطقة الحرة 39 مليار درهم في الربع الأول من 2021، بزيادة 4.7 % مقارنة بالفترة نفسها من 2020 وحققت 2.44 مليار درهم فائضاً تجارياً. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، إن الأداء القوي في النصف الأول يؤكد جاذبيتها لاستقطاب واستدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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