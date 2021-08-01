88.4 % زيادة عدد الشركات في «دافزا» بالنصف الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي (دافزا) عن نتائج الأداء التشغيلي للنصف الأول من العام 2021، والتي أظهرت تسجيل 8.3% نمواً في إيرادات المبيعات الجديدة وترتب على هذه الزيادات زيادة مطردة في المساحات التأجيرية وصلت إلى 24% مقارنة بالعام 2020. وتأتي النتائج القياسية امتداداً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها «دافزا» في مطلع 2021 والتي سعت إلى استهداف الأسواق المنفتحة والمنتعشة بعد رفع قيود الحركة التجارية عالمياً التي تسببت بها «كوفيد 19».

وقد انعكس ذلك على زيادة الطلب على الوحدات اللوجستية وتأجير أكثر من ضعف المساحات المؤجرة في 2020، تأكيداً على تميز الخدمات والتسهيلات المتكاملة التي تقدمها «دافزا» مع شركائها إضافة إلى موقعها الاستراتيجي المحاذي لمطار دبي الدولي الذي يسهل ارتباطها بمختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وحققت «دافزا» نتائج قوية عبر الحوافز والحزم الجذابة لاستقطاب المستثمرين، ليقفز عدد الشركات المسجلة 88.4% مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.

وحافظت «دافزا» على موقعها كوجهة مفضلة للشركات المتعددة الجنسية، ونجحت في ظل الظروف الراهنة في استقطاب المزيد منها، حيث ارتفع عدد تسجيل تلك الفئة بنسبة 23.5%، كما استمرت «دافزا» في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحلول المتميزة لإتاحة فرص متنوعة من التوسع التجاري والخدمي وهو ما يتماشى مع توجه حكومة الإمارات وإمارة دبي لدعم القطاع ودفع مساهمته الاقتصادية وسجلت «دافزا» زيادة 96.4 % في عدد الشركات الصغيرة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت قيمة تجارة المنطقة الحرة 39 مليار درهم في الربع الأول بزيادة 4.7 % مقارنة بالفترة نفسها من 2020 إضافة إلى فائض تجاري بلغ 2.44 مليار درهم، وبذلك تساهم المنطقة الحرة بمطار دبي في تجارة دبي الخارجية نسبة 11 % خلال الربع الأول من 2021، لتحافظ على المستوى نفسه في الربع الأول من 2020.

وعلى صعيد السلع والبضائع، فقد شكلت مجموعتي الآلات والتلفزيون والمعدات الكهربائية ومجموعة اللآلئ والأحجار شبه الكريمة والمعادن 94% من تجارة «دافزا»، حيث حققت المجموعة الأولى نمواً عالياً 32.4 % في الربع الأول حيث بلغت قيمة واردات المجموعة 14.1 مليار درهم وقيمة الصادرات 15.7 مليار درهم.

وتتصدر الصين قائمة شركاء دافزا التجاريين والتي تشكل 31 % من تجارة المنطقة الحرة في الربع الأول ، حيث شهدت هذه التجارة نمواً عالياً بـ56.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام وبلغت واردتها 64 %.

أداء استثنائي

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي: «إن أداء «دافزا» القوي في النصف الأول من العام الجاري يؤكد جاذبيتها لاستقطاب واستدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودورها الاستراتيجي في دعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي عاصمة الاقتصاد العالمي. ونتائجنا جاءت استجابة متوقعة لتعافي الحركة التجارية العالمية وانفتاح الأسواق نحو انتعاشها، مبرهنة الثقة العالية التي تحظى بها إمارة دبي عالمياً».

وأكد سموه أن الإمارة مقبلة على الحدث العالمي المرتقب «إكسبو 2020»، والذي من شأنه تسليط الضوء على التجربة الاستثنائية التي تقودها دولة الإمارات وإمارة دبي في توجيه وجذب الاستثمارات وصناعة الفرص، لذا فإن المرحلة المقبلة المتوقعة هي موجة انتعاشية مقبلة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على اقتصادنا والأسواق المجاورة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، المدير العام لدافزا: «إن المنطقة الحرة بمطار دبي تبرهن على قدرتها بتسجيل نتائج استثنائية وقوية في ظل التحديات التي تعيشها الحركة التجارية العالمية، حيث إن «دافزا» حريصة على استمرار انخراطها مع الأسواق الاستراتيجية والجديدة وتوسيع نطاق جاذبيتها العالية بحلولها المتكاملة للأعمال عبر إضافة قيمة مضافة حقيقية لتجربة متعامليها الحاليين والشركات الجديدة التي تتطلع إلى تنمية أعمالها وتجارتها من خلال إمارة دبي». واعتبر الزرعوني أن الإنجازات التي حققتها «دافزا» خلال الستة شهور الأولى من هذا العام تؤكد سعيها الدؤوب وحرصها على تقديم نموذج أعمال عالمي منفرد، مبرهنة على مكانتها الريادية المتميزة ضمن قائمة المناطق الحرة الأكثر تقدماً وتطوراً في العالم، فضلاً عن دورها في دعم توجه دولة الإمارات وإمارة دبي في التنويع الاقتصادي، حيث تضم دافزا أكثر من 1800 شركة في أكثر من 20 قطاعاً اقتصادياً.

وتحرص «دافزا» على تأكيد مرونة بيئة أعمالها وحرصها على دعم عمليات الشركات التشغيلية من خلال تقديم حوافز متنوعة تمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية من الأسواق المستهدفة لديها.

واختتم بأن العام الحالي سيتضمن إعلان مبادرات ومشاريع استراتيجية لدافزا من شأنها تأكيد مكانتها كرافد اقتصادي محوري في إمارة دبي ذات تأثير تنافسي عالٍ.

مبادرات استراتيجية

وأطلقت «دافزا» عدداً من المبادرات الاستراتيجية خلال الستة شهور الأولى، حيث وقعت اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف دعم تنظيم الأصول الرقمية المشفرة وتوفيرها وإصدارها وإدراجها وتداولها في المنطقة الحرة. حيث تتيح الاتفاقية الجديدة ترخيص الشركات التي تتعامل بالأصول والعملات المشفّرة ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي عبر إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع للموافقات والتراخيص المعنية، لتوسع بذلك دافزا نطاق تراخيص الأعمال والأنشطة التجارية التي ستتكامل مع محفزات وخدمات المنطقة الحرة، وفضلاً عن الإطار التنظيمي المُطوّر والبيئة التشريعية المرنة اللذين يعززان من تجربة المستثمر الأجنبي.

وكما وقعت «دافزا» مع دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، شراكة استراتيجية جديدة تستهدف تسريع أتمتة عمليات التراخيص للأنشطة التجارية المقيدة بشهادات عدم ممانعة من الجهات الحكومية في منصة موحدة معتمدة على تقنية «بلوك تشين» كأول منطقة حرة تطرحها.

وأعلنت دافزا عن إطلاق برنامج «سكاليتي» المبتكر لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية ومساعدتها في تأسيس وتنمية أعمالها في المنطقة. ويوفر البرنامج للشركات إمكانية تأسيس وتشغيل أعمالها بمرونة وسهولة مع تحقيق كفاءة تجارية عالية.

حياك

دشّنت المنطقة الحرة في مطار دبي برنامج «حياك» لموظفي شركات «دافزا» وهو الأول من نوعه على مستوى المناطق الحرة بالإمارة، والذي يوفر لمنتسبيه باقة من العروض والامتيازات الشاملة التي تغطي الجوانب الأساسية والكمالية التي يقدمها مجموعة من الشركاء والعلامات التجارية الشهيرة والمرموقة ضمن قطاعات ومجالات متنوعة. وسيستفيد من البرنامج أكثر من 18 ألف موظف يعملون ضمن أكثر من 1.800 شركة في 20 قطاعاً مختلفاً تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها ولعملياتها على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

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