دبي تسجل أسرع زيادة بأسعار العقارات منذ 2014

المصدر: (دبي- البيان)

أكدت شركة الاستشارات «نايت فرانك»، أمس، أن أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفعت في الربع الثاني من العام الحالي مع نمو الطلب عقب الجائحة، مشيرة إلى أن متوسط أسعار الصفقات ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري، بأسرع معدل فصلي منذ صيف 2014، وقالت إن الزيادة تعكس عودة الحيوية إلى السوق العقاري.

وبحسب تقرير للشركة، فإن الإقبال على شراء العقارات الممتازة في دبي، مثل الفيلات الفارهة والشقق المطلة على الشاطئ، بدأ في الربع الأخير من العام الماضي، وأن 128 عقاراً يتجاوز سعر الواحد 20 مليون درهم بيعت بين يناير ويونيو 2021، وهو أعلى مستوى منذ 2015 .

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