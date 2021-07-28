أسرع زيادة لأسعار عقارات دبي منذ 2014

المصدر: دبي - البيان

أفادت «نايت فرانك»، أمس، بأن أسعار العقارات السكنية في دبي، ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري، مع نمو الطلب عقب جائحة «كوفيد 19».

وقال فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في المؤسسة، إن متوسط أسعار الصفقات ارتفع نحو 1% في الربع الثاني 2021؛ إثر صعود بـ0.5% في الربع الأول، وإن الزيادة تضفي شيئاً من الحيوية الجديدة على السوق العقارية بعد تأثيرات الجائحة وبكونها الأسرع في ربع عام منذ صيف 2014، وإن قوة الدفع التي بدأت تتكون في نهاية 2020 مستمرة، ونرى ارتفاعاً مطرداً في قيم الصفقات.

إذ بدأ الإقبال على شراء العقارات الممتازة في دبي، مثل الفيلات الفارهة والشقق المطلة على الشاطئ، في الجزء الأخير من العام الماضي، من مشترين يريدون مساحات أكبر خلال الجائحة، مستغلين انخفاض الأسعار.

وقال دوراني: «أكبر انتعاش تشهده المنازل الأكبر حجماً (الفيلات)». وذكرت «نايت فرانك» أن 128 عقاراً يتجاوز سعر الواحد منها 20 مليون درهم بيعت بين يناير ويونيو الماضيين، وهو أعلى مستوى منذ 2015، في حين تم بيع 137 عقاراً.

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