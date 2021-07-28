التنوع الاقتصادي والرقمنة يؤسسان لمستقبل مبهر في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت مجموعة أوكسفورد للأعمال «أوكسفورد بزنس جروب» البريطانية للدراسات الاقتصادية، أن صانعي السياسات ومتخذي القرار في دبي، بما يتميزون به من فكر مستقبلي، وضعوا للإمارة خلال السنوات الأخيرة خططاً استراتيجية وسياسات، أتاحت لها المزيد من التنوع في أنشطتها الاقتصادية، وهو ما أسهم بدوره لاحقاً في جعل دبي مهيأة لتجاوز التداعيات الاقتصادية لـ «كوفيد 19».

ونشرت المجموعة، أمس، تقريراً بعنوان «دبي: خارطة الطريق للتعافي من تداعيات كوفيد 19»، تحدث عن دور التنوع الاقتصادي، الذي خاضت به دبي مبكراً، حيث استثمرت بغزارة في بناء اقتصاد خدمي يُنظر إليه الآن باعتباره الأكثر تنوعاً في الخليج العربي، إضافة إلى التحول الرقمي والتقني، الذي يقع في موضع القلب من برنامج «دبي الذكية 2021»، مشيرة إلى أنهما يؤسسان لتحقيق مستقبل اقتصادي مبهر للإمارة.

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