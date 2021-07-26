تعافي اقتصاد الإمارات يكتسب زخماً

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكد بنك «ستاندرد تشارترد» أن تعافي اقتصاد الإمارات من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» اكتسب زخماً متسارعاً، وتوقع أن يكتسب زخماً إضافياً في النصف الثاني من 2021 على خلفية نجاح الدولة في توزيع اللقاحات المضادة للجائحة على أكبر عدد ممكن من السكان، واقتراب موعد «إكسبو 2020 دبي»، وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.5% العام الجاري، و3% في 2022، و3.5% في 2023.

ورجح أن تُعزز استضافة دبي معرض «إكسبو 2020 دبي» زخم التعافي في اقتصاد دبي والإمارات ككل في الربع الثالث من العام الجاري. وأضاف أن الحدث سيحرك انتعاشاً هائلاً في قطاع السياحة بصفة خاصة.

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