«فاينينشال تايمز»: دبي تتيح للمقيمين حرية لا تتيحها المدن العالمية

المصدر: (دبي - البيان)

ذكرت صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية أن دبي تتيح للمقيمين فيها حرية لا تستطيع المدن العالمية الكبيرة مثل نيويورك ولندن أن تتيحها.

وأكدت الصحيفة أن دبي تشترك مع مدن أخرى مثل سنغافورة وهونغ كونغ في توفير الحرية للمقيمين على نحو يفوق ما تتيحه لندن ونيويورك، إلا أن دبي تتسم بأن روح الحرية التي تتجلى فيها نابعة من طبيعتها ومن ثقافتها، وتجعل شعور المقيمين فيها بالحرية يفوق تأثرهم بالقيود القانونية والجوانب التنظيمية.

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