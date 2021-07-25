«فاينينشال تايمز»: دبي تمنح المقيمين حرية لا توفرها نيويورك

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت «فاينينشال تايمز»، أن دبي تتيح للمقيمين فيها حرية لا تستطيع المدن العالمية الكبيرة، مثل نيويورك ولندن، أن تتيحها.

ونشرت الصحيفة البريطانية مقالاً، أمس، عن أبرز المدن على مستوى العالم، التي تستضيف المقيمين المغتربين، وأهمية الدور الذي تضطلع به هذه المدن في توفير السعادة والحرية لهؤلاء المقيمين.

وقالت إن دبي تشترك مع مدن أخرى، مثل سنغافورة وهونغ كونغ، في توفير الحرية للمقيمين، على نحو يفوق ما توفره لندن ونيويورك، إلا أن دبي تتسم بأن روح الحرية التي تتجلى فيها، نابعة من طبيعتها، ومن ثقافتها، وتجعل شعور المقيمين فيها بالحرية، يفوق تأثرهم بالقيود القانونية والجوانب التنظيمية.

وأوضحت «فاينينشال تايمز»، أن دبي وهونغ كونغ وسنغافورة، تساعد المقيمين فيها على التمتع بهدوء داخلي، من دون أي تضرر، برغم ضغوط العمل، والمنافسة التجارية، موضحةً أن عدم وجود هذه المدن، يحرم المقيمين من فرص شديدة الأهمية لإعادة اكتشاف أنفسهم.

وأضافت أن صعود دبي وسنغافورة، وبروز اسميهما كمركزين تجاريين عالميين، كان من الأحداث الهامة التي تُميز النصف الثاني من القرن الماضي.

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