أسواق دبي إلى ذروة التسوق السنوي

المصدر: (دبي - بشار باغ )

سجلت مراكز التسوق في دبي، منذ يوم الخميس الماضي، ذروة التسوق المصحوب بأجواء احتفالية بعيد الأضحى، وفعاليات مفاجآت صيف دبي. وعددت مصادر في قطاع التجزئة، عدة عوامل موضوعية، أعادت قطاع التجزئة إلى تسجيل مستويات مرتفعة، من حيث حجم المبيعات في مثل هذه المناسبة، أبرزها عروض التخفيضات التي تصل إلى 90 % في غالبية مراكز التسوق، إضافة إلى تنوع المنتج، وتعدد خيارات المتسوق، والعروض الترويجية المصاحبة، مثل السحوبات على الجوائز النقدية والعينية، والعروض الترفيهية. ويمكن لسكان دبي وزوارها، الاستمتاع بعطلة العيد، ومجموعة الفعاليات والعروض التي تقدمها مفاجآت صيف دبي، حيث تستضيف مراكز التسوق والمطاعم والوجهات السياحية، مجموعة متنوعة من العروض والأنشطة والحفلات.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز