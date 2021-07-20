أسواق دبي في ذروة التسوق السنوي

المصدر: دبي - بشار باغ

سجلت مراكز التسوق في دبي، منذ يوم الخميس الماضي، ذروة التسوق المصحوب بأجواء احتفالية بعيد الأضحى، وفعاليات مفاجآت صيف دبي.

وعددت مصادر عاملة في قطاع التجزئة، عدة عوامل موضوعية، أعادت قطاع التجزئة إلى تسجيل مستوياته القياسية المعهودة، من حيث حجم المبيعات في مثل هذه المناسبة، أبرزها عروض التخفيضات التي تصل إلى 90% في غالبية مراكز التسوق، إضافة إلى تنوع المنتج، وتعدد خيارات المتسوق، والعروض الترويجية المصاحبة، مثل السحوبات على الجوائز النقدية والعينية، والعروض الترفيهية.

وأضافت أن تفضيل العديد من العائلات لقضاء إجازة العيد والصيف في الإمارات، بسبب حالة عدم اليقين في وجهات المقصد، بسبب الجائحة الفيروسية، ساهم في إنعاش الأسواق بشكل قياسي. وقالت إن الأهم هو الطمأنينة التي ترافق المتسوقين إلى الإجراءات الصحية الاحترازية في مراكز التسوق، المدعومة بحملة التطعيمات، ما يعزز البيئة الصحية الآمنة، ومركز دبي كمقصد سياحي داخلي وخارجي، الذي انعكس بالتالي على نشاط كافة القطاعات، وفي مقدمها قطاع التجزئة.

ويمكن لسكان دبي وزوارها، الاستمتاع بعطلة العيد، ومجموعة الفعاليات والعروض الترويجية التي تقدمها مفاجآت صيف دبي، حيث تستضيف مراكز التسوق والمطاعم والوجهات والمعالم السياحية في المدينة، مجموعة متنوعة من العروض والأنشطة والحفلات، التي جرى تصميمها خصيصاً للاحتفال بالعيد.

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