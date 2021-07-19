إقبال كبير على المراكز التجارية في دبي بمناسبة العيد

المصدر: دبي - بشار باغ

سجلت مراكز التسوق في دبي منذ يوم الخميس الماضي تزايداً ملحوظاً في حركة المتسوقين قبيل عيد الأضحى، وشهدت اليوم معدلات تدفق الزوار مستوىً قياسياً، حيث استفاد المتسوقون من العروض والتنزيلات المتنوعة التي توفرها العديد من العلامات التجارية.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات السياحية المشاركة في فعاليات عيد الأضحى ومفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع تدابير الصحة والسلامة المهمة والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات مما يعزز بيئة التسوق الآمنة التي تتمتع بها دبي.

وتتيح دبي خلال العيد العديد من الفرص أمام المتسوقين للاستمتاع بمجموعة كبيرة من فعاليات التجزئة والتخفيضات التي تقدمها مفاجآت صيف دبي، بالإضافة إلى العروض الترويجية والصفقات الرائعة التي يستفيد منها سكان المدينة وزوارها. وفي إطار عرض تخفيضات موسم الصيف والذي يُقام طوال فترة مفاجآت صيف دبي وعيد الأضحى، تقدم أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر تخفيضات تتراوح بين 25 % و75 % على تشكيلة ضخمة من المنتجات.

وتقدم مفاجآت صيف دبي للمتسوقين والباحثين عن الترفيه ومحبي الطعام والمشروبات مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات والعروض المباشرة والأنشطة الرائعة خلال العيد. ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بعطلة العيد الطويلة التي تتزامن مع مجموعة الفعاليات والعروض الترويجية التي تقدمها مفاجآت صيف دبي. وتستضيف مراكز التسوق والمطاعم والوجهات والمعالم السياحية الشهيرة في المدينة مجموعة رائعة من العروض والأنشطة والحفلات الموسيقية التي جرى تصميمها خصيصاً للاحتفال السنوي بعيد الأضحى المبارك.

ويقدم سحب تسوق واربح خلال العيد للمتسوقين سعداء الحظ فرصة الفوز بجوائز نقدية إجمالية بقيمة 200 ألف درهم خلال عطلة العيد. وسيحصل العملاء الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق العشرين الأعضاء في مجموعة مراكز التسوق في دبي، على قسيمة رقمية تخولهم الدخول في السحب، حيث يفوز 40 شخصاً من سعداء الحظ بمبلغ 5000 درهم.

وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومركز مجمع بوابة الخيل وبرجمان ومركز بن سوقات وباي أفينيو ودبي أوتليت مول ومجمع مدن والواحة مول ومركز مجمع شروق وريف مول وتايمز سكوير سنتر وجمعية الاتحاد التعاونية في القوز ووصل فيتا ودار وصل ووصل 51 وسوق مدينة جميرا وكراون مول وسنترال مول.

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