مفاجأة اليوم في دبي.. تخفيضات حتى 90 %

المصدر: (دبي - بشار باغ)

أعلنت مفاجآت صيف دبي، أمس، عن مفاجأة اليوم للمتسوقين، حيث تقدم أكثر من 100 علامة تجارية تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على تشكيلة واسعة من العلامات التجارية والمنتجات الأساسية لدى المتاجر ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة.

وأكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لـ «البيان» حرص المؤسسة على إعداد مجموعة من الفعاليات والأنشطة خلال مفاجآت صيف دبي تناسب الجميع من مختلف الأعمار والجنسيات خلال عطلة عيد الأضحى، تتنوع بين عروض الوجهات السياحية ومراكز التسوق والحفلات الموسيقية والأنشطة الرياضية والعروض المسرحية وغيرها الكثير.

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