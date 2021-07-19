تخفيضات حتى 90% اليوم في دبي

المصدر: دبي- البيان

يمكن للمتسوقين شراء الملابس والهدايا لأفراد العائلة والأصدقاء، بمناسبة عيد الأضحى، مع عروض حصرية مغرية من مفاجآت صيف دبي اليوم (19 يوليو)، في واحد من أكبر العروض الترويجية خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يقوم العديد من المتسوقين، بالاستعداد لهذا العرض الرائع، الذي يقام لمرة واحدة.

وفي إطار هذا العرض الترويجي، تقدم أكثر من 100 علامة تجارية، تخفيضات تصل إلى 90 %، على تشكيلة واسعة من العلامات التجارية والمنتجات الأساسية، لدى المتاجر ومراكز التسوق المشاركة في مختلف أنحاء المدينة.

ويمكن الاستفادة من هذه التخفيضات الكبرى، قبل بدء عطلة عيد الأضحى الرسمية، حيث يعد عرض العروض الحصرية من مفاجآت صيف دبي، الوقت الأمثل لشراء الأزياء الأساسية، أو تجديد محتويات خزانة الملابس، أو الحصول على أحدث الأجهزة.

علامات مشاركة

وتشمل العلامات التجارية المشاركة ريفولي، والمخلط للعطور، وألدو، وغانت، وإل سي ويكيكي، وكارترز، وجيوردانو، وأيس، وأوبتي فيجن، وريتشوالز، وثنك كيتشن، ورانجلر، والمتحدة للأثاث، وذات، وستيف مادن، وهوم سنتر، ونظارات يتيم، وديون لندن وغيرها الكثير. وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام، بالشراكة مع الراعي الرئيس بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين، مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك واتصالات وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول وذا بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2).

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