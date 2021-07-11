المصدر: (القاهرة ـ البيان)

أعربت مصر عن عميق شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما قدمته حكومة دبي من احتواء وتدخل سريع للمساعدة في حل موقف المصريين العالقين بالإمارات «ترانزيت»، وإنهاء الأزمة، بسبب عدم قدرتهم على السفر للسعودية، على خلفية قرار المملكة بعدم الوفود إليها باستثناء السعوديين، كإجراء احترازي لمواجهة «كورونا».

وقال بيان لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، إنه تم التنسيق لعودة المصريين العالقين بالإمارات والمسافرين عبر شركات طيران الإمارات وفلاي دبي وطيران العربية، وتم إلغاء الغرامات الخاصة بتعديل موعد تذاكر الطيران الخاصة بهم لتيسير عودتهم إلى مصر، بالإضافة إلى إصدار توجيهات بتوفير الحجز للعالقين في ظل الزحام الحالي بسبب إجازات عيد الأضحى، عبر جسر جوي بدأ الخميس.

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مصر تشكر محمد بن راشد لإنهاء أزمة العالقين

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