مصر تشكر محمد بن راشد لإنهاء أزمة العالقين

المصدر: القاهرة ـ البيان

أعربت الحكومة المصرية في بيان أصدرته وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمس عن عميق شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لما قدمته حكومة دبي من احتواء وتدخل سريع للمساعدة في حل موقف المصريين العالقين بالإمارات «دولة ترانزيت»، بسبب عدم قدرتهم على السفر للسعودية، على خلفية قرار المملكة بعدم الوفود إليها باستثناء السعوديين، كإجراء احترازي لمواجهة «كورونا». وقالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن ما شهدته الأيام القليلة الماضية من تنسيق وتعاون بين حكومة مصر وحكومة دبي بشأن المصريين العالقين هناك، هو امتداد لعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين الإمارات ومصر، حيث تم التنسيق لعودة المصريين العالقين بالإمارات والمسافرين عبر شركات طيران الإمارات وفلاي دبي وطيران العربية، وتم إلغاء الغرامات الخاصة بتعديل موعد تذاكر الطيران الخاصة بهم لتيسير عودتهم لمصر بالإضافة إلى إصدار توجيهات بتوفير الحجز للعالقين في ظل الزحام الحالي بسبب إجازات عيد الأضحى.

وأعلنت وزيرة الهجرة أنه منذ يوم الخميس الماضي أصبح هناك جسر جوي لعودة الراغبين من المصريين العالقين بالإمارات حتى الانتهاء من عودة الراغبين منهم.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه على المصريين العالقين المسافرين عبر الشركات الإماراتية بشكل فردي ولم يقوموا بالحجز عن طريق الشركات السياحة، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة وتوضيح رقم التذكرة الخاصة بهم، واسم شركة الطيران المسافرين عبر الخطوط الخاصة بها، عبر الرابط: ‏https:/‏/‏forms.gle/‏P8CBohESSQUML9m99

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