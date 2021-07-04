1000 شركة مالية بمركز دبي المالي العالمي نهاية 2021

المصدر: (دبي - عمرو عادل)

أكد عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ «البيان»، أن المركز يَمضي قدماً نحو تحقيق هدفه الاستراتيجي المقرر لعام 2024، في احتضان 1000 شركة مالية بحلول نهاية 2021، مستبقاً الموعد المستهدف بثلاث سنوات. وقال إن المركز ملتزم في هذا السياق، بتطوير بنية تحتية متقدمة، تسهم في بلورة مستقبل القطاع المالي.

وأضاف أن المركز يدرس إطلاق المزيد من المبادرات النوعية. وأوضح أن المركز شهد في 2020، تسجيل أكبر زيادة سنوية منذ تأسيسه في عدد الشركات الجديدة المنضمة إليه. وتنشط الآن 2919 شركة، بارتفاع 20 % على أساس سنوي، منها 915 شركة مختصة بالخدمات المالية والابتكار.

عارف أميري: «دبي المالي العالمي» يستضيف 1000 شركة مالية بنهاية 2021

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