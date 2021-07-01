دبي كلها مفاجآت اعتباراً من اليوم ولعشرة أسابيع

المصدر: دبي ـ البيان

دورة جديدة من الفرح والتشويق والتجارب المذهلة، تنطلق اليوم، مع بدء «مفاجآت صيف دبي 2021»، التي تستمر 10 أسابيع، والمليئة بكل ما يجعل دبي الوجهة المفضلة للتسوق، والخيار الأمثل لقضاء عطلة صيفية مميزة للعائلات، وسط إجراءات صحية وتدابير آمنة.

ومثل كل عام، تنطلق العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية والعروض الضوئية في سماء المدينة، وعلى أيقوناتها المعمارية، وغيرها الكثير في مختلف أنحاء المدينة.

وسيكون المتسوقون على موعد مع تجارب التسوق المذهلة، مع إطلاق عرض 12 ساعة من التخفيضات اليوم، حيث يقدم العرض تخفيضات تصل إلى 90 % على تشكيلة واسعة من العلامات التجارية والمنتجات، من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً، في أكبر وأشهر مولات المدينة، إضافة لـ 24 ساعة من التخفيضات الفندقية، التي تقام لأول مرة.

غداً.. انطلاق 10 أسابيع من أنشطة وفعاليات مفاجآت صيف دبي

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