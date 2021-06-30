غداً.. انطلاق 10 أسابيع من أنشطة وفعاليات مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي ـ البيان

تنطلق غداً الخميس الاحتفالات الافتتاحية لمفاجآت صيف دبي إيذاناً ببدء 10 أسابيع من العروض الترويجية الرائعة، والأنشطة الترفيهية، وعروض المأكولات والمشروبات، وغيرها الكثير في مختلف أنحاء المدينة.

وتحتفي مفاجآت صيف دبي التي تستمر من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر 2021 بكل ما يجعل دبي الوجهة المفضلة للتسوق، والخيار الأمثل لقضاء عطلة صيفية مميزة للعائلات.

وسيشهد اثنان من أشهر المعالم في دبي إقامة عروض مميزة في الأول من يوليو للاحتفال بانطلاق مفاجآت صيف دبي، من خلال العروض الضوئية الرائعة التي تضيء سماء المدينة على نغمات أغنية «دبي كوكب آخر»، والتي تشمل عرض «تخيل» في دبي فستيفال سيتي مول، بالإضافة إلى عرض مميز في برج خليفة. ويقدم الفنانان الموهوبان والمقيمان في الإمارات كافيه أهانغاران وماجد أحمد عروض الإسقاط الضوئي التي ستبهر الجمهور بمزيج رائع من الرسومات والألوان والمؤثرات الخاصة على برج خليفة وفندق إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي.

وسيكون كلا العرضين متاحاً لأفراد الجمهور ممن حصلوا على الجرعات الكاملة من لقاح ضد «كوفيد 19»، فيما سيقوم المشرفون على العروض بالتأكد من أخذهم للجرعات المطلوبة. فيما يمكن لضيوف دبي فستيفال سيتي مول الحجز في أحد مطاعم منطقة فستيفال باي أو زيارة المنطقة مباشرةً مع تقديم إثبات الحصول على اللقاح. كما يمكن لضيوف برج خليفة الحجز في أحد المطاعم المطلة على نافورة دبي أو زيارة منطقة النافورة بشكل مباشر مع تقديم إثبات الحصول على اللقاح.

وستتبع كلتا الوجهتين جميع الإجراءات الوقائية وقواعد الصحة والسلامة الصارمة بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات. وسيتم بث عروض الافتتاح على الهواء مباشرةً. علما بأنه يمكن مشاهدة عرض «تخيّل» في دبي فستيفال سيتي في تمام الساعة 7:57 مساءً، وفي نافورة دبي وبرج خليفة، وسط مدينة دبي الساعة 8 مساءً.

تجارب تسوق مذهلة

كما سيكون المتسوقون أيضاً على موعد مع تجارب التسوق المذهلة بدءاً من أول أيام مفاجآت صيف دبي مع إطلاق عرض 12 ساعة من التخفيضات يوم 1 يوليو. حيث يقدم العرض تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على تشكيلة واسعة من العلامات التجارية والمنتجات من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً في كل من مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة. وسيدخل المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم كحد أدنى ويقومون بمسح فواتير الشراء الخاصة بهم باستخدام تطبيق شير، في سحب للفوز بمليون نقطة شير. فيما سيتم الإعلان عن الفائز بمليون نقطة شير يوم 4 يوليو.

وتستضيف مفاجآت صيف دبي للمرة الأولى عرض 24 ساعة من التخفيضات الكبرى - نسخة الفنادق الذي يقام من الساعة 10 صباحاً يوم 1 يوليو وحتى 10 صباحاً يوم 2 يوليو، ويتيح لسكان دبي وزوارها فرصة الاستفادة من عروض فندقية خاصة تشمل إقامات رائعة وأسعار غرف مميزة وتخفيضات كبرى على المأكولات والمشروبات وتذاكر مجانية للمعالم الأكثر شهرة في المدينة.

كما يعود عرض مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي ليقدم لتسعة أشخاص من سعداء الحظ مليون نقطة شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم». وللمشاركة في السحب، يمكن للعملاء استخدام محفظة شير الخاصة بهم أو مسح فواتير الشراء باستخدام التطبيق. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين أيام 11 و18 و25 من شهر يوليو و1 و8 و15 و22 و29 من شهر أغسطس، فيما يقام السحب الأخير يوم 7 سبتمبر. وتشمل مراكز التسوق المشاركة مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم.

ويستضيف مدهش، الشخصية المفضلة لدى الجميع سحب جائزة مدهش الكبرى المتاح للمتسوقين في ابن بطوطة مول، ونخيل مول. حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم على الأقل مسح فواتير الشراء الخاصة بهم في مكتب خدمة المتعاملين للحصول على فرصة الفوز بجائزة مدهش الكبرى اليومية بقيمة 10000 درهم، وذلك حتى 7 أغسطس.

تذوق واربح

وينضم عرض «تذوق واربح» إلى عروض مفاجآت صيف دبي للمرة الأولى هذا العام، ويبدأ مع اليوم الأول من الفعالية التي تستمر طوال الصيف، ليدعو العائلات والأصدقاء من محبي الطعام للاستفادة من عروض ترويجية ومأكولات شهية يقدمها ما يزيد على 300 من أفضل المطاعم على مستوى المدينة. وبالإضافة إلى العروض الخاصة المتنوعة، سيحصل العملاء الذين ينفقون 100 درهم في أي من المطاعم المشاركة على قسيمة امسح واربح لفرصة الفوز بجوائز تشمل عضوية زوماتو وبطاقات هدايا بقيمة 200 درهم من بنك رأس الخيمة الوطني.

ويمكن العثور على المطاعم المشاركة في عرض «تذوق واربح» في عدد من مراكز التسوق تشمل مركز البستان، ومركز الغرير، والورقاء سيتي مول، ومركز مجمع بوابة الخيل، وبرجمان، وبن سوقات سنتر، وباي أفنيو، ودبي آوتلت مول، ومجمع مدن، والواحة مول، ومركز مجمع شروق. ويمكن لمحبي الطعام والعائلات زيارة عدد من الوجهات الأخرى في الريف مول، وتايم سكوير سنتر، وجمعية الاتحاد التعاونية في القوز، ووصل فيتا، ودار وصل، ووصل 51، وسوق مدينة جميرا.

ويستضيف ميركاتو وتاون سنتر جميرا عرض «تسوق واربح» الترويجي من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الممتعة للمتسوقين. ويمكن للعملاء الاستفادة من التخفيضات الرائعة التي تصل إلى 75 بالمئة في المتاجر ومنافذ البيع بالتجزئة، كما سيحظى المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم بفرصة الفوز بمبلغ 10000 درهم نقداً كل أسبوع خلال مفاجآت صيف دبي.

ويحظى زوار دبي فستيفال سيتي مول بفرصة الفوز ببطاقات هدايا بقيمة 20000 درهم عند إنفاق 300 درهم بدءاً من اليوم الأول لمفاجآت صيف دبي، مع إجراء سحوبات أسبوعية على الجوائز، كما تستضيف سيتي ووك شخصيات السنافر المحببة لدى الأطفال، والتي تقدم عدداً من فعاليات الترفيه العائلي والألعاب وغيرها من بداية مفاجآت صيف دبي حتى 17 يوليو. ويستضيف ابن بطوطة مول تجربة توم آند جيري تشيز تاون التفاعلية من 1 وحتى 30 يوليو، مع حفلات موسيقية خاصة تضم شخصيات من سلسلة الرسوم المتحركة من 1 وحتى 10 يوليو.

وتستضيف مفاجآت صيف دبي عرض وفر أكثر عندما تتسوق أكثر مع 1915 من صديقي وأولاده من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر. وسيحصل المتسوقون الذين يشترون أي ساعة أو قطعة إكسسوارات على تخفيضات بنسبة 25 بالمئة، مع ارتفاع نسبة التخفيض إلى 30 بالمئة عند شراء ساعتين أو قطعتين من الإكسسوارات، و35 بالمئة عند شراء ثلاث ساعات أو قطع إكسسوارات.

وسيفوز اثنان من المتسوقين سعداء الحظ أسبوعياً بقسائم شراء بمبلغ 5000 درهم يمكن استخدامها في متجر 1915 من صديقي وأولاده، وسيتم الإعلان عن أربعة فائزين في الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي. فيما سيتم منح ما مجموعه 100000 درهم من الجوائز خلال الصيف، حيث تشمل المتاجر المشاركة 1915 من صديقي وأولاده في برجمان ودبي مارينا مول، وصديقي وأولاده في دبي مول وسيتي سنتر مردف، وجس واتشز بوتيك في مول الإمارات، وجس واتشز آند جي سي في سيتي سنتر ديرة، وجس بوتيك في برجمان.

وتقدم فعالية موسم التخفيضات التي تستمر طوال فترة مفاجآت صيف دبي، للمتسوقين مجموعة من العروض الترويجية الكبرى في عدد من المتاجر الأكثر شهرة والعلامات التجارية العالمية في المدينة. ويشارك في دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر يقدمون تخفيضات تبدأ من 25 وحتى 75 بالمئة طوال فترة إقامة الفعالية.

سيارات فخمة

وتواصل مفاجآت صيف دبي منح سكان المدينة وزوارها فرصة الفوز بالسيارات الفخمة من خلال عروض «تسوق واربح» و«سحوبات مرسيدس الكبرى» خلال مفاجآت صيف دبي. حيث يقدم عرض تسوق واربح الذي يقام بدءاً من اليوم الأول لمفاجآت صيف دبي، للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة، فرصة الدخول في سحب رقمي للفوز بسيارة إنفينيتي Q50.

وسيتم توزيع ست سيارات بقيمة إجمالية تبلغ 700 ألف درهم خلال مفاجآت صيف دبي بين 1 يوليو و14 أغسطس من خلال سحوبات تقام أيام 9 و16 و23 و30 من شهر يوليو، و6 و14 من شهر أغسطس. وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان، ومركز الغرير، والورقاء سيتي مول، ومركز مجمع بوابة الخيل، وبرجمان، وبن سوقات سنتر، وباي أفينيو، ودبي أوتليت مول، ومجمع مدن، والواحة مول، ومركز مجمع الشروق، والريف مول، وتايمز سكوير سنتر، وجمعية الاتحاد التعاونية بمنطقة القوز، ووصل فيتا، ودار الوصل، ووصل 51، وسوق مدينة جميرا، وكراون مول، وسنترال مول.

وتمنح سحوبات مرسيدس الكبرى خلال مفاجآت صيف دبي المتسوقين فرصة الفوز بسيارة مرسيدس C200 جديدة و25000 نقداً. علما بأن السحب يفتح أبواب المشاركة أمام سكان دبي وزوارها الذين يقومون بشراء قسيمة خاصة في محطات بترول إينوك وإيبكو، ومتاجر زووم، والأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق، وعدد من الوجهات الأخرى مقابل 150 درهماً فقط. ويتوفر السحب أيضاً على شبكة الإنترنت من خلال الموقع www.idealz.com، وسيحصل الأشخاص الذين يقومون بشراء «Idealz Tee II» مقابل 150 درهماً على قسيمة مجانية. وستقام سحوبات مرسيدس الكبرى خلال مفاجآت صيف دبي طوال فترة الصيف وحتى 25 سبتمبر 2021.

ليلة كوميدية

ويمكن للباحثين عن المرح الاستمتاع بليلة كوميدية من خلال فعالية ذا لافتر فاكتوري مع العرض الأول للفعالية الذي يقام يوم 1 يوليو في فندق جراند ميلينيوم البرشاء هايتس، ويقدمه كل من الفنانين الكوميديين مايك مارينو ومايك رايس وكوري ميكايليس ويقام العرض في فندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري يوم 2 يوليو. ويبلغ سعر التذكرة 160 درهماً ويمكن شراؤها من خلال المواقع الإلكترونية www.thelaughterfactory.com و visitdubai.com. يبدأ العرض من الساعة 8:30 مساءً.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الرئيسيين مثل طيران الإمارات، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك رأس الخيمة الوطني، وماجد الفطيم، ومراس – دبي القابضة، وميركس، ونخيل مولز، وميركاتو مول، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي مول، وإعمار داون تاون، ودبي مارينا مول.

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