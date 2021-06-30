"موديز" تنتهي من المراجعة الدورية لتصنيفاتها لشركة "الرويس للطاقة"

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» عن انتهائها من المراجعة الدورية لتصنيفاتها لـ«شركة الرويس للطاقة».

وأصدرت «موديز» تقريراً يتضمن مراجعتها الدورية لتصنيف الشركة، وأفادت بأن التقرير لا يُعد تصنيفاً ائتمانياً للشركة في حد ذاته، ولا إشارة إلى إمكانية إصدار التصنيف في المستقبل القريب.

وأفاد التقرير بأن تصنيف «موديز» للديون الممتازة المؤمنة الصادرة عن «شركة الرويس للطاقة»، وهو «A3»، أحد تصنيفات الدرجة المتوسطة المرتفعة، يستفيد من عدة اعتبارات، وفي مقدمتها: الاتفاقية طويلة الأمد لشراء الكهرباء والمياه المُبرمة بين الشركة وكيان نظير لها مملوك للحكومة، حيث تحمي هذه الاتفاقية الشركة من المخاطر الناجمة عن تقلب الأسعار، وأيضاً عقد التشغيل والصيانة طويل الأمد المُبرم بين الشركة وجهات تشغيلية تتمتع بالخبرة ومنظومة التعويض المناسبة في حالة إنهاء العقد.

وفي سياقٍ موازٍ، أصدرت «موديز» أيضاً تقريراً عن انتهائها من المراجعة الدورية لتصنيفها لـ«شركة الإمارات سمبكورب للماء والطاقة».

وأفادت «موديز» في تقريرها بأن تصنيفها للديون الممتازة المؤمنة الصادرة عن «شركة الإمارات سمبكورب للماء والطاقة»، وهو «A2»، أحد تصنيفات الدرجة المتوسطة المرتفعة، يستفيد من عدة اعتبارات، ومنها حقيقة أن الشركة تجني إيرادات مستقرة وقابلة للتنبؤ استناداً إلى وفرتها، كما تحظى هذه الإيرادات بدعم من عقد طويل الأجل لشراء الطاقة أبرمته الشركة مع «شركة مياه وكهرباء الإمارات». كما يستفيد التصنيف أيضاً من انخفاض حدة المخاطر المتعلقة بإمدادات الوقود إلى حدٍ كبير.

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