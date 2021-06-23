دبي تسدد سندات بـ1.8 مليار درهم في موعدها

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت حكومة دبي، مُمثَّلةً بدائرة المالية، أمس، سداد سندات بقيمة 500 مليون دولار (1.837 مليار درهم)، في موعد استحقاق سدادها في 22 يونيو 2021، وكانت صُدّرت في 22 يونيو 2011 بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل. وذكرت الدائرة أنها استردّت السندات كاملة بعد استيفاء سداد مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي السندات مع فوائدها المستحقة.

وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية، إن حكومة دبي استطاعت الوفاء بالتزاماتها المالية حتى في ظلّ الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة، مؤكّداً أن الملاءة المالية للحكومة سمحت لها بالوفاء بالتزاماتها السابقة والحالية، وسوف تمكنها من الوفاء بأي التزامات مقبلة في وقتها المحدّد.

وتابع: «بتوفيق من الله، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وما أعقبها من إجراءات مدروسة اتبعتها الحكومة في ترشيد الإنفاق وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، نجحنا في تخطي المرحلة الأصعب من الأزمة العالمية الراهنة، وبدء التعافي من تداعياتها».

وكانت حكومة دبي قد استخدمت التمويل المذكور في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة، التي تعد من أهم مقومات تميز اقتصادها وجاذبيتها الاستثمارية مركزاً عالمياً متطوراً للأعمال، إذ تم توظيف التمويل في إنشاء مبنى «كونكورس 1» في مطار دبي الدولي، وإنجاز بعض المشروعات الحيوية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.

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