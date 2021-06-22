حكومة دبي تعلن تسديد سندات بقيمة 500 مليون دولار في موعد استحقاقها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت حكومة دبي، مُمثَّلةً في دائرة المالية عن تسديد سندات بقيمة 500 مليون دولار بالكامل، في موعد استحقاق سدادها في 22 يونيو 2021، وكانت صُدّرت في 22 يونيو 2011 بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل.

وقال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي: "حكومة دبي استطاعت أن تفي بالتزاماتها المالية حتى في ظلّ الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة". مؤكّدًا أن الملاءة المالية للحكومة سمحت لها بالوفاء بالتزاماتها السابقة والحالية وأي التزامات مقبلة في وقتها المحدّد.

وأضاف عبدالرحمن صالح آل صالح: "بتوفيق من الله وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة وما أعقبها من إجراءات مدروسة اتبعتها الحكومة في الإنفاق الرشيد وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، نجحنا في تخطي المرحلة الأصعب من الأزمة العالمية الراهنة، وبدء التعافي من تداعياتها".

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