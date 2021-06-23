«المركزي» يطالب البنوك بزيادة الائتمان

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

طالب المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة بزيادة عمليات التمويل إلى العملاء من الشركات والأفراد ذوي الجدارة الائتمانية، لدعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي حيث لا يزال التمويل المصرفي دون المطلوب ويستدعي دعماً أكبر. وخلال اجتماع عقده معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف أمس مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في الدولة، أكّد معاليه على الدور الحيوي للبنوك في دعم التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات، من خلال ضمان استمرارية تدفق المعاملات الائتمانية في الاقتصاد.

واطلع معالي المحافظ والرؤساء التنفيذيين على نتائج تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي التي أظهرت استقرار النظام المالي، وكفاية السيولة واحتياطي رأس المال لدى البنوك، بدعمٍ من الودائع المستقرة والنمو في تمويل سوق رأس المال.

وأشار معالي المحافظ إلى أنه تم تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة حتى 30 يونيو 2022 مع توقع استمرار دعم البنوك لتعافي الاقتصاد من خلال مواصلة إقراض العملاء ذوي الجدارة الائتمانية. وقال: «نتوقع من البنوك بذل المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد وضمان استمرار التدفق النقدي إلى العملاء من الشركات والأفراد ذوي الجدارة الائتمانية».

ورفع "المركزي" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لعام 2021 من 3.6% إلى 3.8% كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.4% العام الجاري.

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