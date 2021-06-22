أول طرح أولي محلي منذ 4 سنوات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، أنها ستطرح ما بين 30 و40 % من أسهمها في طرح عام أولي هو الأول في الإمارات منذ العام 2017.

وهو أيضا أول إدراج لشركة في بورصة أبوظبي منذ الطرح العام الأولي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع في 2017. وقالت الشركة في بيان إن «مبادلة» ستظل المساهم الرئيسي بعد الإدراج، وأنها قد تطرح ما بين 731.9 و975.9 مليون سهم، وستكون فترة العرض من 27 يونيو إلى السادس من يوليو.

ووفق نشرة الطرح، قررت «الياه سات» طرح ما لا يقل عن 731.93 مليون سهم عادي وما لا يزيد عن 975.9 مليون سهم عادي بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم، تمثل 30% كحد أدنى و40% كحد أقصى من رأس المال المصدر للشركة.

وبحسب النشرة، فإن التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية سيكون في 14 يوليو القادم، علي أن يكون 15 يوليو تاريخ رد الفائض من مبالغ الاكتتاب، بالإضافة إلى الأموال المستحقة إن وجدت.

وتبدأ فترة الطرح للشريحة الأولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة في 27 يونيو، ومن المتوقع أن تنتهي فترة الطرح للشريحة الأولى والثالثة في 6 يوليو، بينما تنتهي الشريحة الثانية في 8 يوليو، وسيتم إعلان سعر وحجم الطرح النهائي في اليوم التالي 9 يوليو.

طرح 30 % من أسهم «الياه سات» للاكتتاب العام

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