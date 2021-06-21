طرح 30 % من أسهم «الياه سات» للاكتتاب العام

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، نيتها لطرح عام أولي، لجزء من أسهمها للبيع، وإدراج جميع أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيتضمن الطرح 30 % على الأقل من أسهم الشركة المملوكة من قبل شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، للاكتتاب من قبل أفراد ومستثمرين آخرين في الإمارات (في إطار الطرح المخصص للأفراد في الدولة)، ومن قبل مكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب (في إطار الطرح المخصص للمستثمرين المؤهلين).

14 يوليو

ووفقا لنشرة الطرح العام، أعلنت «الياه سات» عن طرح عام أولي لما لا يقل عن 731.93 مليون سهم عادي وما لا يزيد عن 975.9 مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها درهم لكل سهم، تمثل 30% كحد أدنى و40% كحد أقصى من رأس المال المصدر للشركة، وسيتم بيعها جميعا من قبل المساهم الوحيد في الشركة، وهو شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ. ومن المقرر الإعلان عن نطاق سعر الطرح في الإعلان المنشور في اليوم الأول من فترة الطرح في 27 يونيو .

وبحسب النشرة، فان التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم بسوق أبوظبي سيكون 14 يوليو على أن يكون 15 يوليو تاريخ رد الفائض من مبالغ الاكتتاب إضافة إلى الأموال المستحقة، إن وجدت.

شرائح

وتبدأ فترة الطرح للشريحة الأولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة في 27 يونيو. ومن المتوقع أن تنتهي فترة الطرح للشريحتين الأولي والثالثة في 6 يوليو، بينما تنتهي للشريحة الثانية في 8 يوليو. وسيتم إعلان سعر وحجم الطرح النهائي في اليوم التالي 9 يوليو .

وستخصص نسبة 9% من أسهم الطرح للشريحة الأولى (تمثل ما لا يقل عن 65.87 مليون سهم ولا تزيد عن 87.8 مليون سهم). ويقتصر الاكتتاب في هذه الأسهم على المكتتبين الأفراد والمستثمرون الأخرين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الشريحة الثانية ويمتلكون رقم مستثمر بسوق أبوظبي وحساب بنكي في الإمارات، فيما عدا أي شخص مقيم في الولايات المتحدة.

وإذا لم يتم الاكتتاب في كل أسهم الطرح للشريحة الأولى، ستكون الأسهم غير المكتتب فيها متاحة للاكتتاب من قبل المكتتبين في الشريحة الثانية، أو يمكن للمؤسس كحل بديل وبالتشاور مع الهيئة أن يقوم بتمديد تاريخ غلق باب الاكتتاب في الشرحتين الأولي والثانية و/‏‏‏‏ أو غلق الطرح عند الحد المستلم من الطلبات.

الحد الأدنى

ويبلغ الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب للمكتتبين في الشريحة الأولي 10 آلاف درهم على أن تكون أي طلبات إضافية بزيادات قدرها 1000 درهم، ولا يوجد حد أقصي لحجم طلبات الاكتتاب للمكتتبين في الشريحة الأولى.

ونسبة 90% من أسهم الطرح للشريحة الثانية (تمثل ما لا يقل عن 658.7 مليون سهم ولا تزيد عن 878.3 مليون سهم) يقتصر الاكتتاب فيها على المكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة، والمكتتبين المؤهلين من الأفراد ذوي الملاءة المالية.

وبالنسبة للشريحة الثالثة، فستخصص نسبة تصل إلى 1% من أسهم الطرح للشريحة الثالثة علي أن لا تزيد عن 9.75 ملايين سهم. ويقتصر الاكتتاب في هذه الأسهم على بعض موظفي ومديري شركة مبادلة للاستثمار وشركات المجموعة الخاصة بهما، ويجب أن يحمل جميع المكتتبين من الشريحة الثالثة رقم مستثمر في سوق أبوظبي.

أرباح

ووفق القوائم المالية للشركة، ارتفعت الأرباح الصافية إلى 14.07 مليون دولار في الربع الأول، بزيادة قدرها 49.6% مقارنة بنحو 9.4 ملايين دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. ووصلت الإيرادات إلى 90.2 مليون دولار.

وارتفع إجمالي الموجودات من 1.67 مليار دولار في نهاية العام الماضي إلى 1.73 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

جذب استثمارات

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة، رئيس مجلس إدارة شركة «الياه سات»: نسعى إلى إنشاء منظومة حيوية عالمية المستوى للابتكار والتكنولوجيا، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى أبوظبي، والدولة بشكل عام. ونعتقد أن طرح أسهم الياه سات للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من شأنه تعزيز مساهمتنا في نمو وتنويع وتطور الاقتصاد المحلي.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: هذا الإعلان نقلة نوعية، وإنجاز مهم في مسيرة الياه سات، حيث نواصل البناء على شراكاتنا المحلية والدولية القوية، والاستثمار في التقنيات الجديدة، لتعزيز فرص النمو المستقبلية. ونعتقد أننا نجحنا في بناء سجل حافل بالتميز، من حيث أدائنا المالي والتشغيلي طيلة هذه السنوات، ونتطلع لاستقبال مستثمرين جدد، يشاركوننا مسيرة نمو الياه سات وتطورها.

وتم تعيين بنك أبوظبي الأول، و«ميريل لينش إنترناشيونال»، و«مورغان ستانلي» وشركاه، و«إنترناشيونال بي إل سي»، بصفة المنسقين العالميين المشتركين، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، والمجموعة المالية هيرمس الإمارات، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، بصفة مديري الاكتتاب المشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي الأول، بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيس، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، بصفته بنك تلقي الاكتتاب. وأقرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، بأن الطرح متوافق مع الشريعة الإسلامية.

تفاصيل الاكتتاب

سيتم نشر تفاصيل الاكتتاب في نشرة إصدار باللغة العربية، وإعلان الاكتتاب العام بالنسبة للطرح للشريحة الأولى من المكتتبين الأفراد في الإمارات، ومذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية، بالنسبة للطرح للشريحة الثانية من المكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة. ومن المتوقع أن تُنشر مذكرة الطرح الدولية في وقت لاحق.

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