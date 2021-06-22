القضاء يوافق على إفلاس «أرابتك»

المصدر: (دبي - البيان )

أعلنت شركة أرابتك القابضة أن محكمة دبي قررت بتاريخ 16 يونيو الجاري قبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس للشركة، وشركاتها التابعة التالية: أرابتك للإنشاءات- أبوظبي، أرابتك للإنشاءات- دبي، النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة- دبي، أرابتك بريكاست- دبي، صقر الإمارات الكهروميكانيكية- إيفيكو- أبوظبي، صقر الإمارات الكهروميكانيكية- إيفيكو- دبي.

وذكرت أن المحكمة قررت تعيين أمناء إجراءات لكل شركة على استقلال، وكلفت كل أمين بأن يقوم بنشر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لكل شركة، وتحقيق ديونها وإيداع قائمة وإعداد سجل بالدائنين، وذلك خلال 35 يوماً من تاريخ الإخطار بالتعيين.

وقررت المحكمة وقف جميع الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ ضد أموال الشركات إلى حين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة أو مرور عشرة أشهر على صدور قرار افتتاح إجراءات الإفلاس، وحددت جلسة 26 يوليو 2021 لمتابعة الإجراءات، وكلفت رئيس مجموعة الأمناء بتنظيم اجتماع تمهيدي مع الأمناء والمحكمة، خلال أسبوع.

محكمة دبي توافق على طلب إفلاس «أرابتك القابضة»

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