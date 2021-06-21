محكمة دبي توافق على طلب إفلاس «أرابتك القابضة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أرابتك القابضة، أن محكمة دبي قررت بتاريخ 16 يونيو الجاري قبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس للشركة وشركاتها التابعة التالية: أرابتك للإنشاءات - أبوظبي، أرابتك للإنشاءات - دبي، النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة - دبي، أرابتك بريكاست - دبي، صقر الإمارات الكهروميكانيكية - إيفيكو - أبوظبي، صقر الإمارات الكهروميكانيكية - إيفيكو - دبي.

جاء ذلك في إفصاح أرسلته «أرابتك» أمس إلى سوق دبي المالي، تضمن آخر المستجدات والإجراءات المتخذة في ما يتعلق بطلب إشهار الإفلاس للشركة والمقدم للمحكمة. وقررت المحكمة تعيين أمناء إجراءات لكل شركة بنحو مستقل، وكلفت كل أمين إجراءات بأن يقوم بنشر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لكل شركة وتحقيق ديونها وإيداع قائمة وإعداد سجل بالدائنين والقيام بالإجراءات كافة، وفقاً لأحكام قانون الإفلاس خلال 35 يوماً من تاريخ الإخطار بالتعيين.

تقارير منفصلةوبحسب الإفصاح الموقع من وليد المهيري، رئيس مجلس الإدارة، كلفت المحكمة كل أمين بإعداد تقرير مبدئي منفصل عن أموال الشركة يتضمن حصراً لأموالها وموجوداتها وحقوقها لدى الغير، إضافة إلى حصر لمديريها وأعضاء مجلس إدارتها والشركاء فيها خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب الإفلاس، علاوة على رأيه حول إدارة أموال الشركة والمحافظة على قيمتها، على أن يودع التقرير المالي المبدئي خلال أسبوعين.

وقررت المحكمة وقف جميع الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ ضد أموال الشركات لحين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة أو مرور عشرة أشهر على صدور قرار افتتاح إجراءات الإفلاس، وعلى كل أمين تقديم طلب مستقل للمحكمة في شأن الفوائد التعاقدية أو القانونية.

وحددت المحكمة جلسة 26 يوليو لمتابعة الإجراءات، وكلفت رئيس مجموعة الأمناء بتنظيم اجتماع تمهيدي مع الأمناء والمحكمة خلال أسبوع ليعرض كل منهم خطة عمله. وستقوم الشركة بإرسال تقرير دوري حسب تطورات عمل الأمناء لإطلاع المساهمين على المستجدات.

طلب

كانت شركة «أرابتك» أعلنت في 17 ديسمبر 2020 تقدمها بطلب للمحكمة لإشهار إفلاسها وبعض من شركاتها التابعة وتصفية أموالها. وقررت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 30 نوفمبر 2020، الاستمرار في عملية تصفية الشركة والمضي قدماً في طلب إعلان إفلاسها رسمياً، وقامت الشركة في السابع من يناير الماضي بتقديم طلب افتتاح إجراءات إفلاسها وشركاتها التابعة أمام محكمة دبي.

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