انتعاش القطاع العقاري في دبي يمتد إلى الشقق والأراضي

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

امتد انتعاش المبيعات في القطاع العقاري في دبي ليشمل الشقق والأراضي، بعد أن تركز في الشهور السابقة على الفلل، وخاصة الفاخرة منها.

ويجسد النمو القوي للمبيعات ضمن كافة شرائح القطاع قوة زخم الانتعاش وتنامي ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستقبلية للقطاع.

وسجل شهر مايو الماضي بيع 2962 شقة بقيمة 4.8 مليارات درهم، بنسبة نمو 156% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وكذلك بيع 141 عقاراً تجارياً بقيمة 166 مليوناً، بنسبة نمو 340%، و797 أرضاً بقيمة 4.9 مليارات درهم بنسبة نمو 697%، وبالنسبة للفلل، فقد تم بيع 527 فيلا بقيمة 1.2 مليار درهم بنسبة نمو 332%.

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