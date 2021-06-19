مبيعات قياسية لعقارات دبي في مايو

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

سجل السوق العقاري في دبي 4400 صفقة خلال شهر مايو بزيادة بلغت نسبتها 215% على صعيد عدد الصفقات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2020، وتجاوزت القيمة الإجمالية لعمليات البيع 11.1 مليار درهم في مايو 2021 بنمو بلغ 362% مقارنة بمايو 2020.

وأظهر تقرير لشركة فام العقارية ومقرها دبي، قفزات قياسية في قيمة وعدد العقارات المباعة خلال مايو الماضي مقارنة بما شهده السوق في مايو 2020، وكان كالتالي:

بيع 2962 شقة مقابل 4.8 مليارات درهم بنسبة نمو 156% وبيع 527 فيلا مقابل 1.2 مليار درهم بنسبة نمو 332% وبيع 141 عقاراً تجارياً مقابل 166 مليون درهم بنسبة نمو 340% وبيع 797 أراضٍ بقيمة 4.9 مليارات درهم بنسبة نمو 697%.

واستحوذت المعاملات النقدية التي تقل عن مليون درهم في سوق بيع الشقق على 53٪ من الإجمالي أما الصفقات ما بين 1- 2 مليون درهم فبلغت حصتها 28٪، في حين بلغت حصة الصفقات ما بين 2 – 3 ملايين نسبة 10%.

وبالنسبة للفلل السكنية فإن حجم المعاملات النقدية للصفقة التي تتراوح ما بين 1-2 مليون درهم فقد بلغت 64%، وبلغت حصة الصفقات النقدية التي تتراوح ما بين 2-3 ملايين درهم نسبة 22% بينما بلغت حصة الصفقات النقدية التي تتراوح ما بين 3-5 ملايين درهم نسبة 9%.

وتوزعت صفقات شراء عقارات الشقق على 52% للشقق الجاهزة، وذهبت الـ 48% من صفقات الشراء إلى الشقق قيد الإنجاز.

الأفضل أداءً

وأظهر التقرير أفضل 5 مناطق أداءً للشقق تحت الإنشاء، وهي قرية الجميرا الدائرية (JVC) بإبرام 280 صفقة تلتها أبراج بحيرات جميرا، جميرا بارك، جميرا آيلاند 218 صفقة ثم دبي مارينا بـ 161 صفقة تلتها مدينة محمد بن راشد (المركاض) 101 صفقة ثم البرشاء جنوب 3 بـ93 صفقة.

أما بالنسبة للشقق الجاهزة، فجاءت دبي مارينا في المرتبة الأولى بعدد 353 شقة. تلتها داون تاون دبي 111 صفقة ثم الخليج التجاري بـ101 صفقة ثم قرية الجميرا الدائرية بـ86 صفقة أعقبتها أبراج بحيرات جميرا، جميرا بارك، جميرا آيلاند بـ79 صفقة.

وفيما يتعلق بالفلل التي تحت الإنشاء، كانت المناطق الأفضل أداءً وادي الصفا 5 بـ110 صفقات تلتها دبي هيلز إستيت 74 صفقة ثم وادي الصفا 7 بـ24 صفقة ثم تاون سكوير ودبي الجنوب 8 صفقات لكل منهما.

بالنسبة للفلل الجاهزة، كانت المناطق الأعلى أداءً هي تاون سكوير47 صفقة ثم اميرتيس ليفنج 37 صفقة تلتها دبي هيلز إستيت 34 صفقة ثم ميرا 29 صفقة وأخيراً ند الشبا 1 بـ27 صفقة.

بالنسبة إلى الأراضي فقد كانت المناطق الأفضل أداءً هي دبي هيلز إستيت 115 صفقة ثم مدن، وداماك هيلز 106 صفقات تلتها الحبية الرابعة 97 صفقة ثم ند الشبا 3بـ 46 صفقة وأخيراً معيصم 1 بـ40 صفقة.

وتصدرت شقق في فندق العنوان رزيدنسز سكاي فيو 2 في داون تاون دبي مناطق أغلى الشقق المباعة بـ 330 مليون درهم، و28 مليون درهم لشقق في مساكن الألف في نخلة جميرا، و28 مليون درهم لشقق في ون بالم جميرا في نخلة جميرا، و28 مليون درهم لشقق في منتجع وسبا رويال أتلانتس في نخلة جميرا، و27 مليون درهم لشقق في فيدا ريزدنس داون تاون في داون تاون دبي.

واحتلت مدينة محمد بن راشد (المركاض) مناطق أغلى الفلل المباعة بـ 19 مليون درهم، و19 مليون درهم في بالم جميرا، و13 مليون درهم في جميرا 1، و8 ملايين درهم في الجزيرة 2، و6 ملايين درهم في موتور سيتي.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة FAM العقارية الإماراتية، «لا يقتصر هذا التحسن المتميز في سوق العقارات في دبي فقط عند مقارنته بعام 2020 الذي شهد فترة إغلاق؛ إذ تُظهر بيانات property-trends.ae أن الأشهر الخمسة الأولى شهدت إجمالاً أكثر من 20000 معاملة بيع (تُعزى بشكل رئيسي إلى معاملات العقارات الجاهزة)، وهي الأعلى منذ عام2017. علاوة على ذلك، فقد وصلت معاملات الرهن العقاري وحجم مبيعات الفلل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. ومع ذلك، أظهر قطاع الشقق على الخارطة انخفاضاً ثابتاً منذ عام 2017.

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