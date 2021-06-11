«جواز السفر الصحي» خلال أسبوعين في الشرق الأوسط

المصدر: دبي ـ البيان

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن تطبيق جواز السفر الصحي الرقمي لنتائج فحوص «كوفيد 19» سينطلق في الشرق الأوسط خلال أسبوعين، بينما سيتم تطبيقه على مستوى العالم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار، التي تقوم بها حالياً شركات الطيران حول العالم. وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إن جواز السفر الصحي «إياتا ترافل باس»، هو تطبيق هاتفي، سيساعد الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان، بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات أو لقاحات «كوفيد 19».

وأشاد بدور الناقلات الوطنية بالإمارات وقال: «رأينا طيران الإمارات والاتحاد تقودان الطريق في الاختبارات، وتقدمان ملاحظات جيدة».

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