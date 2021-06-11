«إياتا»: تطبيق جواز السفر الصحي في غضون أسابيع

المصدر: دبي - عمرو عادل

قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إن تطبيق جواز السفر الصحي الرقمي لنتائج فحوص «كوفيد 19» سيبدأ في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار، التي تقوم بها حالياً شركات الطيران حول العالم.

وأضاف والش خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أمس، إن جواز السفر الصحي «إياتا ترافل باس»، وهو تطبيق محمول، سيساعد الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان، بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات أو لقاحات «كوفيد 19».

وأشار إلى أن عدداً من شركات النقل في الشرق الأوسط والعالم سيطلق جواز السفر الصحي بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفاً أنه تم تسجيل نحو 60 ألف شخص حتى الآن.

وتابع: هناك مناقشات بين «إياتا» وشركات الطيران المشاركة في الوقت الحالي، مع قيامها بتزويدنا بتعليقات قيمة من العملاء خلال فترة الاختبار، معرباً عن ثقته بأن هذا التطبيق يمثل حلاً ممتازاً لشركات الطيران، وهناك تعاون أيضاً مع الحكومات، لمحاولة حثها على الاعتراف بأن الحل الرقمي ضروري عند الوصول أيضاً، لأن المسافرين لا يمكنهم تحمل طوابير تتطلب البقاء من 7 - 8 ساعات في قسم الهجرة.

وأشاد بدور الناقلات الوطنية في هذا السياق، وقال: «رأينا طيران الإمارات والاتحاد تقودان الطريق في الاختبارات، وتقدمان ملاحظات جيدة».



خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي / من المصدر

تسريع الإجراءات

وأضاف: إن الناقلات الإماراتية والخليجية جاهزة للانطلاق الرسمي في استخدام «جواز سفر إياتا» على جميع الرحلات الجوية، الأمر الذي سيساعد في تسريع الإجراءات المتعلقة بالسفر حتى مع انتشار الوباء.

تطور إيجابي

وقال والش: «نشهد إعادة افتتاح الأسواق، كما أعلنت دول عدة الآن رسمياً أنها ستسمح للأشخاص، الذين تم تطعيمهم بالكامل بالسفر دون قيود، الأمر الذي يعتبر تطوراً إيجابياً للغاية».

وأضاف: «نحن ندرك أنه بالإضافة إلى القيود التي يتم رفعها عن المسافرين، الذين حصلوا على اللقاح نحن بحاجة إلى رؤية نظام فحص معقول، ولكن ما يؤثر على الطلب هو فرض البلدان متطلبات الحجر الصحي أو التكلفة الكبيرة المرتبطة بالفحص».

وكانت الناقلات في الإمارات من أوائل شركات الطيران الإقليمية، التي تجري تجارب على «جواز سفر إياتا» على مسارات محددة، وبدأت طيران الإمارات في منتصف أبريل الماضي تجارب جواز سفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، على بعض الرحلات المختارة من دبي إلى برشلونة ومن لندن هيثرو إلى دبي، وقالت في وقت سابق إنها تعمل على زيادة قدراتها لتشمل خطوطاً أخرى إلى موسكو ونيويورك جون كينيدي وإسطنبول ومدريد مع خطط لتوسيع نطاق جميع رحلاتها بحلول يوليو.

وكانت شركة الاتحاد أيضاً تختبر جواز السفر الصحي الرقمي على متن رحلاتها من أبوظبي إلى شيكاغو ونيويورك وواشنطن وتورونتو.

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