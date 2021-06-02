"مصدر" تفوز بمناقصة محطة شيراباد الشمسية بأوزباكستان

المصدر: رويترز

قالت وزارة الطاقة في أوزباكستان اليوم الأربعاء إن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" فازت بمناقصة لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 457 ميجاوات كهروضوئية في منطقة شيراباد بإقليم سورجانداريا في البلد الواقع بوسط آسيا.

وقدمت مصدر أقل سعر في مناقصة شيراباد للطاقة الشمسية بلغ 0.0180 دولار لكل كيلووات/ساعة، مما أعطاها الأفضلية بفارق كبير على أربعة منافسين.

المشروع جزء من برنامج أوسع نطاقا لبناء محطات شمسية بطاقة واحد جيجاوات بدعم من البنك الآسيوي للتنمية.

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