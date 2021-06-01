دبي تستعيد نبض المؤتمرات والمعارض

المصدر: دبي ـ البيان

بدأ قطاع المؤتمرات والمعارض في دبي، يستعيد نبضه المعتاد وتعافيه، مع تنظيم أحداث كبرى، بمشاركات محلية وعالمية، كان أحدثها أمس، انطلاق أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والضيافة، الذي يضم تحت مظلته أربعة معارض، وافتتحه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ومعرض ومؤتمر الخليج للأمن المعلوماتي (جيسيك)، الذي افتتحه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والمؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

وتتضمن فعاليات أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والضيافة، 4 معارض، هي «الفنادق» و«الترفيه» و«إندكس» و«المكاتب»، بمشاركة عارضين من مختلف دول العالم، ومتخصصين في قطاع الضيافة، ومصممي الديكورات الداخلية، والمهندسين المعماريين.

وتبحث أعمال النسخة التاسعة من معرض «جيسيك»، أهم التطورات العالمية في مجال الأمن السيبراني، واستكشاف الجيل التالي من أحدث الحلول لمكافحة الجرائم السيبرانية الآخذة في الزيادة في جميع أنحاء العالم، بمشاركة 150 من أهم شركات الأمن السيبراني في أكثر من 30 دولة حول العالم.

وانعقد المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بمشاركة 100 متحدث، وأكثر من 12000 متخصص من 160 دولة، موصياً بأهمية تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية والهيئات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، وتبادل البيانات الآمنة بين منظمة الجمارك العالمية، وإدارات الجمارك الأعضاء، لزيادة حجم التجارة، والمحافظة على مرونة سلاسل الإمداد، بعد انحسار جائحة «كوفيد 19».

دبي تحيي صناعة الضيافة عالمياً

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز