دبي تحيي صناعة الضيافة عالمياً

المصدر: دبي - عمرو عادل

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، فعاليات «أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والضيافة»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويتضمن معارض «الفنادق» و«الترفيه» و«إندكس» و«المكاتب»، بمشاركة عارضين من مختلف دول العالم، ومتخصصين في قطاع الضيافة، ومصممي الديكورات الداخلية، والمهندسين المعماريين.

واستقطب معرض الفنادق، الذي يقام لغاية غدٍ الأربعاء، تحت شعار «إعادة صياغة مفهوم الضيافة»، مئات الزوّار والجهات العارضة من أكثر من 20 دولة، حيث عاد الحدث الأول من نوعه في المنطقة، بنسخته الحيّة، بعد توقفه العام الماضي، بسبب جائحة «كورونا».

مشاركة واسعة

وتشهد الدورة الجديدة من معرض الفنادق، مشاركة مجموعة من العلامات الإقليمية والدولية، لأبرز روّاد القطاع، ممن شاركوا في برنامج كامل من الندوات والمسابقات الحيّة والمؤتمرات والعروض، ما أتاح العديد من فرص التواصل وتبادل الأفكار المبتكرة، حيث شجّع اليوم الأول من المعرض، على إحياء صناعة الضيافة بقوة، بما يدلّل على مستقبل مشرق لجميع المعنيين.

ويدعم المعرض، الجهود الرامية إلى النهوض بقطاع الضيافة، على خلفية الانتعاش الكبير الذي يشهده، وما يحمله من آفاق واعدة للجهات المعنية في المستقبل.

كما يشهد الحدث، استعراض أحدث المنتجات والمعدات التقنية، والخدمات التي تلبي احتياجات قطاع الضيافة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تشهد 473 فندقاً قيد الإنشاء حالياً، يضم 158 ألفاً و161 غرفة حتى 2024، وفقاً لبيانات مؤسسة «توب هوتيل بروجكتس»، المتخصصة في بيانات المشروعات الفندقية الجديدة، التي أوضحت أن المشاريع الفندقية في الإمارات، تضم 60 ألفاً و419 غرفة فندقية جديدة حتى 2024، ما يجعلها في صدارة دول المنطقة في عدد المشاريع الفندقية الجديدة.

منتدى قادة الضيافة

وأتاح منتدى قادة الضيافة، الذي ينعقد على هامش معرض الفنادق، فرصة غير مسبوقة للتواصل بشكلٍ مباشر مع القادة الأكثر تأثيراً في القطاع.

ولقي عصام كاظم المدير التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، ترحيباً حاراً، تكريماً لجهود الدائرة المضنية في التعامل مع ظروف الأزمة الصحية العالمية، خلال الأشهر الـ 15 الماضية.

وألقى كاظم كلمة، سلّط فيها الضوء على استجابة دبي الاستراتيجية لـ «كوفيد 19»، التي عزّزت مكانة الإمارة نموذجاً يُحتذى به في مجال التسويق السياحي.

منصة تواصل

وقالت كاتي ماكبرايد مدير معرض «إندكس»، إن استئناف تنظيم المعرض بنسخته الحيّة، والمشاركة الواسعة من العارضين، يعكس الحاجة الماسة لمنصة تواصل بين الجهات المعنية في القطاع، الذي يقوم بشكل أساسي على العروض المرئية والملموسة، ويشهد ذروة ازدهاره في الظروف الصعبة.

وأفادت آنا جعفرا مدير وكالة «بوميرانيا» للتنمية، بالقول: «نمثّل 11 شركة من منطقتنا، وكان لدينا الكثير من الاهتمام من الزوّار بالفعل في اليوم الأول، وأجرينا بعض الاتصالات المثيرة. لقد كان يوماً مشغولاً للغاية، ونحن معجبون بشكل خاص، بمستوى احتياطات الصحة والسلامة في المكان، الذي يجعل هذا الحدث ممكناً وآمناً لجميع الناس».

قفزة كبيرة

وقال مروان بن يوسف السركال، المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة «الريم للضيافة»، إن استئناف تنظيم المعرض بالحضور المباشر، يشكّل قفزة كبيرة في إعادة بناء الثقة بصناعة المعارض، وتعزيز التواصل بين المنتجين والمتعاملين، واكتشاف اتجاهات الأسواق، لافتاً إلى أن القطاع الفندقي في الدولة، يعاود التعافي والنمو، متجاوزاً تداعيات «كورونا»، وما خلّفته من تأثيرات سلبية في القطاع، مقدّراً أن تشهد الفترة المقبلة، افتتاح مزيد من الفنادق الجديدة، وضخّ آلاف الغرف الفندقية في السوق المحلي.

وبيّن أن المشاركة في النسخة الجديدة للحدث، شهدت إضافة منتجات جديدة، فرضتها الجائحة، فبالإضافة إلى المنتجات التقليدية، مثل الأثاث والمفارش والوسائد والأغطية وأدوات الاستخدام الشخصي، وأدوات الطعام، ومستلزمات، شهدنا العام الجاري، توفير منتجات تلائم متطلبات الجائحة، مثل القفازات وأقنعة الوجه ومواد التعقيم الشخصي.

خطى متسارعة

وقال فرانك وولف الرئيس التنفيذي لشركة «هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز»، إن صناعة الضيافة العالمية، باتت تسير بخطى سريعة نحو التعافي من آثار الظروف الاستثنائية التي واجهتها في العام الماضي، مشيراً إلى أهمية حلول تكنولوجيا الضيافة، كجزء أساسي من استراتيجيات انتعاش القطاع.

وأوضح أن الأزمة ساهمت في تسريع تطوير تكنولوجيا إدارة الإيرادات ومعدات التنظيف، مثل الروبوتات، وتسجيل الدخول عن بُعد، وطرق دخول الغرف، ووسائل التواصل مع الضيوف، وغير ذلك الكثير.

وقال سانجاي نادكارني مدير الابتكار والبحث في أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، إن التكنولوجيا تُعدّ جزءاً أساسياً من عرض القيمة للفنادق، كما تساعد الجهات المشغّلة في الحفاظ على معايير الصحة والسلامة.

فرصة مهمة

وأكد فيتور بوكاس رئيس الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث، إن المعرض يمثّل فرصة مهمة بالنسبة لنا، للترويج لعلاماتنا التجارية في الإمارات، التي تلعب دوراً رائداً على الصعيد العالمي، في مساعدة الأسواق على التعافي في مرحلة ما بعد «كوفيد 19».

وأضاف أن هناك 24 علامة تجارية برتغالية متخصصة في قطاعات الأخشاب والأثاث، تستعرض مجموعة منتقاة من المنتجات المصممة لقطاعات الأخشاب والأثاث والإنشاءات، متوقعاً تسجيل نمو 10 % في حجم مبيعات الرابطة في الدولة، مع اقتراب انعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي».

مكانة

وقال محمد الخميني مدير مركز الترويج التجاري، المسؤول عن تنظيم الجناح الإندونيسي المُشارك في معرض الفنادق، إن دبي نجحت خلال جائحة «كوفيد 19»، في أن ترسخ مكانتها واحدةً من المدن الأكثر أماناً في العالم للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه.

وأكد أن الانتعاش الاقتصادي السريع والمتزايد، الذي تشهده الإمارة، يُسهم في تعزيز ثقة قادة القطاع برؤية الإمارات للمستقبل، لافتاً إلى مشاركة تسع شركات تصنيع إندونيسية في المعرض.

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