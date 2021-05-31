مليون زائر دولي لدبي في 4 أشهر 1.67

المصدر: دبي – عمرو عادل

استقبلت دبي نحو 1.67 مليون زائر دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أمضوا 9.47 ملايين ليلة سياحية في فنادق الإمارة، بحسب أحدث بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة».وبلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين، الذين زاروا دبي خلال شهر أبريل الماضي 410 آلاف زائر.

تصدرت الهند قائمة الأسواق المُصدرة للزوار الدوليين إلى دبي، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2021 مستحوذة على 23.3% من إجمالي الزوار بما يعادل 390 ألف زائر، تلتها روسيا 144 ألف زائر.

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