1.67 مليون زائر دولي لدبي في 4 أشهر

المصدر: دبي – عمرو عادل

استقبلت دبي نحو مليون و670 ألف زائر دولي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أمضوا 9.47 ملايين ليلة سياحية في فنادق الإمارة، بحسب أحدث بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة».

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الزوار الدوليين الذي زاروا دبي في شهر أبريل بلغ 410 آلاف زائر، فيما سجل في مارس الماضي 449 ألفاً و800 زائر، وفي فبراير 358 ألفاً و500 زائر دولي، وبلغ العدد 451 ألفاً و700 زائر في يناير.

ويمثل عدد الزوار الدوليين حتى أبريل الماضي نحو 30.3% من الإجمالي المسجل في عام 2020 والبالغ 5.51 ملايين زائر.

الأسواق المُصدرة

وتصدرت الهند قائمة الأسواق المُصدرة للزوار الدوليين إلى دبي في الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل، مستحوذة على 23.3% من إجمالي الزوار بما يعادل 390 ألف زائر، تلتها روسيا 144 ألفاً.

وبلغ عدد الزوار من فرنسا 62 ألفاً، والولايات المتحدة 54 ألفاً وباكستان 51 ألفاً ومصر 49 ألفاً، ثم المملكة المتحدة 46 ألف زائر. وجاءت أوكرانيا ثامنة بنحو 45 ألف زائر، فيما حلت كازاخستان تاسعة بـ43 ألف زائر، وألمانيا عاشرة بنحو 42 ألف زائر.

مناطق جغرافية

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، تصدرت منطقة جنوبي آسيا أكبر الأسواق المصدرة لزوار دبي في الأشهر الأربعة الأولى 2021، بعد أن استحوذت على 29% من إجمالي الزوار، ثم منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة ثانية بنسبة 21%، ومنطقة أوروبا الغربية 17% والشرق الأوسط وشمالي إفريقيا 11%، ثم إفريقيا 9%، ثم الأمريكتين 5%، ودول شمالي وجنوب شرقي آسيا 4%، ودول مجلس التعاون 3% ومنطقة أستراليا 1%.

الغرف الفندقية

وارتفع عدد ليالي المبيت (الغرف المحجوزة) في فنادق دبي إلى 9.47 ملايين ليلة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقابل 8.35 ملايين ليلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ عدد الغرف الفندقية نهاية أبريل 128 ألفاً و12 غرفة من مختلف الفئات ضمن 714 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل 88 ألفاً و678 غرفة من مختلف الفئات ضمن 553 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية نهاية أبريل 2020.

واستحوذت الفنادق «5 نجوم» على 35% من إجمالي عدد الغرف بـ44 ألفاً و209 غرف ضمن 133 منشأة فندقية، تلتها الغرف 4 نجوم بنسبة 28%، ومسجلة 36 ألفاً و187 غرفة فندقية ضمن 164 منشأة. وكانت حصة الفنادق من نجمة إلى 3 نجوم نحو 18%، بسعة بلغت 23 ألفاً و441 غرفة فندقية ضمن 230 منشأة فندقية. واستحوذت الشقق الفندقية متوسطة المستوى على 10% من إجمالي عدد الغرف بنحو 12 ألفاً و902 غرفة ضمن 110 منشآت، فيما استحوذت الشقق الفندقية الفخمة على 9% بنحو 11 ألفاً و273 غرفة ضمن 77 منشأة.

الإشغال الفندقي

ونجحت فنادق دبي في تسجيل متوسط إشغال مرتفع في أبريل بمتوسط 62%، إلا أن الشقق الفندقية المتوسطة سجلت إشغالات قياسية بنحو 82%، مقابل 74% للشقق الفخمة ثم للفنادق الصغيرة والمتوسطة (نجمة إلى 3 نجوم) بنحو 65%. وحققت الفنادق 4 نجوم، و5 نجوم، معدلات إشغال بلغت 61 و55% على الترتيب.

متوسط الإقامة

أظهرت بيانات «دبي للسياحة»، ارتفاع متوسط إقامة نزلاء فنادق الإمارة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، بنسبة 31% لتصل إلى 5.1 ليالٍ فندقية مقارنة بـ3.9 ليالٍ فندقية في الفترة ذاتها من 2020. وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة في الفترة من يناير – أبريل 2021 نحو 401 درهم مقارنة بـ424 درهماً في 2020، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 252 درهماً، مقابل 264 درهماً.

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