استطلاع عالمي: دبي تتصدر الوجهات

المصدر: دبي - البيان

كشف استبيان لدراسة آثار أزمة «كوفيد 19» في قطاع المعارض العالمي، أجرته مؤسسة جي آر إس إكسبلوري، بتكليف من شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، عن تصدر دبي قائمة من ثماني وجهات رائدة في استضافة المعارض التجارية، حيث عبّر 83% من المسؤولين التنفيذيين، عن ارتياحهم حيال حضور المعارض التجارية في دبي، بينما أشار 47% من المشاركين، إلى تحسن أوضاع «كوفيد 19» في الإمارات.

وشهدت الدراسة، التي أجريت في أبريل مشاركة 2.132 من الاختصاصيين أصحاب الشركات والمسؤولين التنفيذيين، وأعضاء الإدارات العُليا والوسطى فيها من أكثر من 110 دول. وقال سايمون ميلور، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت: «تعكس النتيجة الثقة الكبيرة بالإمارات ودبي».

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