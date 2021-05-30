83 % من المتخصصين في 110 دول مرتاحون لحضور المعارض في دبي

المصدر: دبي- البيان

كشف استبيان لدراسة آثار أزمة «كوفيد 19» في قطاع المعارض العالمي، أجرته مؤسسة جي آر إس إكسبلوري، بتكليف من شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، عن تصدّر دبي قائمة من ثماني وجهات رائدة في استضافة المعارض التجارية، حيث عبّر 83 % من المسؤولين التنفيذيين، عن ارتياحهم حيال حضور المعارض التجارية في دبي، بينما أشار 47 % من المشاركين، إلى تحسن أوضاع «كوفيد 19» في الإمارات، على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وشارك في الدراسة، التي أجريت في أبريل الماضي 2,132 من الاختصاصيين أصحاب الشركات والمسؤولين التنفيذيين، وأعضاء الإدارات العُليا والوسطى فيها، من أكثر من 110 دول.

وعند سؤالهم عن رؤيتهم لمدى استقرار أو تحسن أوضاع أزمة «كوفيد 19»، أعربت نسبة مبشرة تصل إلى 73 % من المشاركين، عن نظرة إيجابية.

وأشار 75 % من المشاركين في الاستبيان، إلى أنّ أهمية المعارض لن تقلّ عمّا كانت عليه قبل الأزمة، بالنسبة للشركات التي حاولت جاهدة إيجاد بدائل مُجدية للقاءات الأعمال المباشرة، التي تُوفرها المعارض التجارية.

وقال سايمون ميلور، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: «تشكل نتيجة الاستبيان، دليلاً واضحاً على الإمكانات التي تزخر بها المعارض التجارية، والتي تمثل فرصة لطرح المنتجات والخدمات الجديدة، والتعريف بالموردين الجدد، الذين قد لا يجدون فرصاً أفضل للانتشار».إضافة إلى ذلك، يعتزم 66 % من المشاركين، السفر جواً لأغراض العمل هذا العام، ما ينسجم مع الجهود الحكومية المبذولة، لفتح المزيد من الممرات الجوية الآمنة، وتخفيف قيود الحجر الصحي.

السفر الخارجي

وسجّلت الدراسة، تحسن المزاج العام حيال السلامة الشخصية، بالمقارنة مع سبتمبر من العام الماضي، فضلاً عن زيادة بواقع 10 %، لتصل النسبة إلى 74 % في أعداد الشركات التي تُجيز السفر الخارجي لأغراض العمل حالياً، مع إعراب ثُلثي المشاركين عن استعدادهم للسفر جواً، من أجل العمل بحلول نهاية العام الجاري.

وكشف 60 %، عن استعدادهم لحضور معرض تجاري بحلول نهاية العام، بينما اعتبر المشاركون غير الراغبين في حضور أي معرض تجاري على مدار العام المقبل، أنّ المخاطر الصحية الناجمة عن السفر وفترة الحجر الصحي الإلزامية عند العودة، من أهم أسباب اتخاذهم هذا القرار.

وأردف ميلور: «يسرنا أن تسهم التدابير الصارمة المعتمدة على متن الطائرات، وضمن مطارات دبي، وفي مراكز تنظيم المعارض، في تعزيز مستويات الثقة في أوساط الجهات العارضة والزوار، على حد سواء».

الأسباب الرئيسة

ولدى سؤالهم حول الأسباب الرئيسة لحضورهم المعارض، عزا 53 % من المشاركين ذلك، إلى رغبتهم بلقاء عملائهم الحاليين، فيما اعتبر 50 %، أن التعرّف إلى عملاء جدد، هو أهم العوامل المحفزة على المشاركة.واختتم ميلور: «تعكس النتيجة، الثقة الكبيرة بالإمارات ودبي، وتمثل إشادة بالجهود التي بذلتها الجهات الحكومية للحد من انتشار المرض، وضمان سلامة الزوار».

وقال: «شهدت الأشهر التسعة الماضية، استضافة الإمارات لعدد من المعارض الكبيرة بنجاح، مثل أسبوع جيتكس للتقنية، وجلفود، وسوق السفر العربي. وقد تم تقديم هذه «الفعاليات الضخمة»، وفقاً لأعلى معايير السلامة الممكنة، حيث يؤكد إقبال الحضور والمشاركين، على الرغبة في العودة إلى العمل في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة».

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