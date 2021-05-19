«مورغان ستانلي»: الطلب القوي على عقارات دبي سيتواصل لسنوات

المصدر: دبي - البيان

تصاعدت مؤشرات الانتعاش السريع في دبي مع زيادة الثقة بقطاعات حيوية مؤثرة في النمو الاقتصادي الشامل، وخصوصاً قطاعات العقارات والسياحة والسفر، واستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى.

وأكد بنك «مورغان ستانلي»، استمرار الطلب القوي على العقارات في دبي، وقال إن ارتفاع الأسعار الذي تشهده سوق العقارات السكنية في الإمارة اليوم مستمر لسنوات ولن يتوقف في أي وقت قريب.

وأشار البنك، نقلاً عن دراسة أجرتها شركة فاليو سترات الاستشارية، إلى أن قيم العقارات السكنية زادت 1.2 بالمئة على أساس شهري في أبريل، وهو أعلى معدل نمو شهري للمؤشر في سبع سنوات. وقال إن الطلب على العقارات السكنية ارتفع أسرع من المتوقع.

كما أكدت دبي تفاؤلها وجاهزيتها لانتعاشات سريعة متوقعة في قطاع السفر، وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، إن صدارة الإمارات بين الدول الأكثر تقديماً للقاح يبشر بأداء متنامٍ لقطاع السفر.

مؤكداً جاهزية «طيران الإمارات» للعودة إلى السوق بكامل أسطولها، وأعلن أن الإمارات تجري مفاوضات مع المسؤولين في المملكة المتحدة لإعادة اسمها إلى قائمة الدول الخضراء في 28 مايو.

اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز