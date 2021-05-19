«أدنوك» تستثمر 1.16 مليار في حقل «بوحصا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن استثمار بقيمة 1.16 مليار درهم لربط الآبار الذكية التي تم حفرها مؤخراً بمنشآت الإنتاج الرئيسة في «بوحصا»، أكبر الحقول البرية في أبوظبي، في سعيها لاستدامة السعة الإنتاجية للحقل البالغة 650 ألف برميل يومياً.

يأتي تنفيذ الاستثمار عن طريق عقد للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد قامت بترسيته «أدنوك البرية»، إحدى شركات مجموعة «أدنوك»، في شكل حزمتين، وتمت ترسية الأولى بقيمة 582 مليون درهم على شركة «تشاينا بتروليوم بايب لاين انجينيريج»، فيما تمت ترسية الحزمة الثانية بقيمة 583.9 مليون درهم على شركة «روبوت استون المحدودة». ويسري العقدان مدة ثلاث سنوات، مع خيار التمديد مدة عامين آخرين.

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"أدنوك" تستثمر 1.16 مليار درهم لربط الآبار الذكية في حقل "بوحصا"

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