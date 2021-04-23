«موانئ دبي العالمية» تناول 18.9 مليون حاوية بنمو بالربع الأول

المصدر: دبي ـ البيان

أنجزت موانئ دبي العالمية المحدودة مناولة 18.9 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الأول 2021، وارتفع إجمالي كميات الحاويات 10.2% على أساس سنوي وبنحو 9.6% على أساس المقارنة المثلية وسجلت المجموعة أداءً يفوق المعدل العالمي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: إن هذا الأداء «يأتي متفوقاً على التوقعات، ويؤكد مرونة القطاع العالمي للشحن بالحاويات وقدرة موانئ دبي العالمية على التفوق على أداء السوق. وشهد الربع الأول من العام بداية قوية وحققت جميع المناطق الرئيسية الثلاث نمواً، وخاصة محطات الحاويات التابعة لنا في الهند وأستراليا. ومن الأمور المشجعة أيضًا استمرار استقرار حجم المناولة في ميناء جبل علي، حيث قامت محطة الحاويات بمناولة 3.5 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً في الربع الأول 2021، بنمو 2.6% على أساس سنوي».

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