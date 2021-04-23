10.2 % نمو أحجام المناولة في موانئ دبي العالمية خلال الربع الأول

المصدر: دبي – البيان

أنجزت موانئ دبي العالمية المحدودة مناولة 18.9 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الأول 2021، وارتفع إجمالي كميات الحاويات 10.2% على أساس سنوي وبنحو 9.6%% على أساس المقارنة المثلية.



وشهد الربع الأول من العام بداية قوية وحققت جميع المناطق الرئيسية الثلاث نموًا، وخاصة محطات الحاويات التابعة لنا في الهند وأستراليا. ومن الأمور المشجعة أيضًا استمرار استقرار حجم المناولة في ميناء جبل علي (دولة الإمارات)، حيث قامت محطة الحاويات بمناولة 3.5 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدمًا في الربع الأول 2021، بزيادة 2.6% على أساس سنوي.



وعلى المستوى الموحد، قامت محطات الحاويات بمناولة 11.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا خلال الربع الأول من 2020 بزيادة 8.2 % على أساس مُعلَن وارتفاعًا 7.0% سنويًا على أساس المقارنة المثلية.



وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: حققت محفظتنا نموًا 10.2% في الحجم بالربع الأول 2021، متجاوزًا للمرة الثانية النمو المقدر للقطاع والبالغة 8.9% موضحاً أن الأداء يأتي متفوقًا على التوقّعات ويؤكد مرونة القطاع العالمي للشحن بالحاويات وقدرة موانئ دبي العالمية على التفوق على أداء السوق.



وأوضح تسارع نمو حجم التجارة بصورة ملحوظة وقد سمحت لنا استراتيجيتنا في تقديم حلول متكاملة لسلسلة التوريد لأصحاب البضائع المستفيدين من هذا التعافي، ومن المشجع أن جميع مناطقنا الرئيسية الثلاث حققت نموًا قويًا، حيث كانت الهند وأستراليا من المحركات الرئيسية لهذا النمو، كما شهد ميناء جبل علي (دولة الإمارات) الرئيسي 2.6% نموًا في حجم المناولة.



وأشار سلطان بن سليّم إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، فعلى الرغم من أن البيئة التجارية على المدى القريب لا تزال إيجابية، إلا أننا لا نزال مدركين أن الانتعاش الاقتصادي يمكن أن يتعطل بسبب جائحة «كوفيد-19» وحالة عدم التيقن الجيوسياسي في بعض أجزاء العالم والحرب التجارية المستمرة.



وأضاف أنه بشكل عام، فإن البداية القوية لهذا العام تجعلنا في وضع جيد لتقديم أداء مالي محسَّن في 2021، ومع كون بيئة التداول تبدو أكثر اعتدالًا، إلا أننا سنظل نركز على احتواء التكاليف لزيادة الربحية وإدارة النفقات الرأسمالية والتنفيذ المستمر لاستراتيجيتنا في تقديم حلول متكاملة لسلسلة التوريد لأصحاب البضائع المستفيدين.

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