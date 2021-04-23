22.9 ملياراً قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال مارس بنمو 43 %

المصدر: (دبي ـ البيان)

عززت عقارات دبي أداءها ونتائجها الإيجابية خلال الربع الأول 2021، وسجّل شهر مارس 2021 ثاني أعلى عدد تصرفات عقارية منذ فبراير 2017. وارتفع عدد التصرفات العقارية إلى 6590 بقيمة 22.9 مليار درهم بنمو 43 % مقارنة مع مارس 2020 ونمواً 40 % من حيث القيمة مقارنة بمارس 2020 حسب إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.



وحقق عدد التصرفات العقارية 27 و47 % نمواً في أول 3 أشهر من العام مقارنة بنفس الفترة من 2020 و2019، ما يؤكد استمرار جاذبية القطاع العقاري للمستثمرين الجدد، إذ وصل عددهم منذ بداية 2021 حتى نهاية مارس إلى 5683 مستثمراً. إلى ذلك، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي 3.8 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1179 مبايعة بقيمة 2.27 مليار درهم، منها 93 مبايعة للأراضي بقيمة 513.7 مليون درهم و1086 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.76 مليار درهم.

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