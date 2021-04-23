عقارات دبي تسجّل ثاني أعلى تصرفات منذ فبراير 2017

المصدر: دبي - البيان

سجّل مارس 2021 ثاني أعلى عدد تصرفات عقارية منذ فبراير 2017 بلغ 6590 تصرفاً بقيمة 22.9 مليار درهم لتحقق بذلك نمواً من حيث العدد وصل إلى 43% مقارنة بمارس 2020 ونمواً من حيث القيمة بنسبة 40% مقارنة بمارس 2020 حسب ما أوردته نشرة «علوم العقار» الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وذكرت النشرة أن الربع الأول حقق نمواً في عدد التصرفات العقارية مقارنة بمثيلاته من العامين 2020 و2019، وبنسب وصلت إلى 27% و47% على التوالي، موضحةً استمرار جاذبية القطاع العقاري للمستثمرين الجدد، إذ وصل عددهم منذ بداية 2021 حتى نهاية مارس الفائت إلى 5683 مستثمراً يمثلون نحو 64% من إجمالي عدد المستثمرين العقاريين المسجلين خلال ذات الفترة.

وكشفت بذلك الأرقام المذكورة استمرارية تحقيق العام 2021 نتائج إيجابية، لتواصل بذلك الإمارة تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالميين ببيئتها العقارية الجاذبة والحيوية.

وأوردت النشرة كذلك أن قيمة الوساطة العقارية التي حققها الوسطاء العقاريون في السوق العقاري وصلت إلى 392 مليون درهم منذ بداية العام ولغاية نهاية مارس 2021، فيما بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة خلال الفترة نفسها 143374 عقداً منها 57% عقود إيجار جديدة، و43% عقود مجددة.

وسلّطت النشرة الضوء على أفضل 5 مناطق من حيث قيمة المبايعات للشقق والفلل، ففي فئة الفلل تصدّرت حدائق الشيخ محمد بن راشد خلال الربع الأول 2021، يليها وادي الصفا 5 ومن ثم وادي الصفا 7، ند الشبا الأولى، والثنية الرابعة على التوالي.

وفيما يتعلق بفئة الشقق، جاءت الصدارة خلال الربع الأول من العام 2021 لمرسى دبي تليها نخلة جميرا، الخليج التجاري، برج خليفة، ومنطقة المركاض.

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