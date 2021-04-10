حمدان بن محمد: اقتصاد دبي أثبت مرونة عالية في مواجهة التحديات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أنه بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثبت اقتصاد دبي مرونة عالية في مواجهة التحديات وقدرة سريعة على التعافي.

وكتب سموه عبر حسابه على تويتر: "بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثبت اقتصاد دبي مرونة عالية في مواجهة التحديات وقدرة سريعة على التعافي وهو ما أظهرته الأرقام الجديدة لنمو قطاع التجارة الخارجية في العام 2020 ليصل خلال النصف الثاني 1.182 تريليون درهم".

وأضاف سموه: "المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي لدعم قطاع التجارة الخارجية مكنته من القيام بدوره الحيوي المحوري ليظل رافداً مهماً لدعم قدرات الاقتصاد الوطني ويحفز انطلاقته الجديدة في عام الخمسين الذي نحتفل فيه باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات".

وتابع سموه: "الأداء المتميز لقطاع التجارة الخارجية في العام 2020 يرسخ مكانة دبي العالمية كمركز إقليمي ودولي للتجارة والاستثمار، منطلقةً من تطبيق خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة لتصل إلى 200 مدينة جديدة تضاف إلى أكثر من 400 مدينة حول العالم تصلها شبكة الخطوط الملاحية والجوية لدبي حالياً".

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