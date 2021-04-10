المنتدى الاقتصادي: دبي توظف «بلوك تشين» لتصبح أسعد مدن العالم

المصدر: (دبي- سيد صالح)

ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن دبي تُوظف استراتيجية التعاملات الحكومية اللاورقية من خلال قواعد البيانات «بلوك تشين»، في تحقيق طموحها وتنفيذ رؤيتها التي تهدف لأن تكون دبي هي المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض.

ونشر المنتدى تقريراً حديثاً بعنوان «كيف تساهم «بلوك تشين» في تمكين المُدُن الذكية»، تطرق فيه إلى بدء تَبَني المُدُن الذكية حول العالم إلى استخدام «بلوك تشين» في تبادل البيانات الحكومية مشيراً إلى تجربة دبي، متمثلة في مبادرة «دبي الذكية» في هذا الشأن، حيث بدأت تطور حالات لاستخدام «بلوك تشين» في تبادل البيانات الحكومية في عدة قطاعات رئيسية في الإمارة، ومنها قطاعات التمويل، التعليم، والنقل.

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